Le parti nationaliste hindou de Modi devrait perdre l’État indien du Karnataka dans les sondages avant le vote national

NEW DELHI (AP) – Le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi était sur le point de perdre le Karnataka, le seul État du sud de l’Inde qu’il gouverne, selon un décompte des voix samedi qui a montré que le parti d’opposition du Congrès était en tête dans les sondages cruciaux de l’État.

Alors que le décompte des voix se poursuit, la Commission électorale indienne a déclaré que le Congrès était en tête pour 127 des 224 sièges de l’Assemblée de l’État. Le parti Bharatiya Janata au pouvoir de Modi était en tête dans 62 circonscriptions, tandis qu’un autre parti régional, le Janata Dal (laïc), était en tête avec 22 sièges.

Le Karnataka, l’un des États les plus riches de l’Inde, a voté mercredi et les résultats complets sont attendus plus tard samedi. Un parti a besoin de 113 sièges pour obtenir une majorité simple.

Les résultats devraient donner un coup de pouce majeur aux partis d’opposition qui comptent former un front uni pour défier Modi lors des élections générales de l’année prochaine. Ils aideront également les perspectives du parti du Congrès, qui a été mis en déroute par le BJP lors des deux derniers scrutins nationaux et s’efforce de retrouver son importance politique à l’échelle nationale.

Le parti de Modi, qui misait sur la popularité du Premier ministre, veut conserver le seul État du sud qu’il ait jamais contrôlé et où sa politique nationaliste hindoue stridente a trouvé un accueil relativement plus lent que le reste du pays. Au cours des dernières semaines, Modi avait fait campagne de manière agressive dans le Karnataka, qui abrite 65 millions de personnes, et sillonné l’État en organisant d’énormes tournées de présentation.

Le Karnataka est le deuxième État que le parti de Modi a perdu face au Congrès au cours des six derniers mois. En décembre, le Congrès a renversé le BJP dans le nord de l’Himachal Pradesh, un petit État niché dans l’Himalaya.

Les travailleurs du parti du Congrès ont célébré les résultats avec sa porte-parole, Radhika Khera, décrivant la victoire attendue comme une « réponse retentissante à la politique de division de Modi ».

Au cours des deux dernières années, le parti de Modi a tenté de maximiser les gains au Karnataka, où la polarisation communautaire entre la majorité hindoue et la minorité musulmane s’est approfondie après que les dirigeants et partisans du BJP ont interdit aux filles de porter le foulard dans le cadre de leur uniforme scolaire. Selon le recensement de 2011, le plus récent de l’Inde, 84 % des habitants du Karnataka étaient hindous, près de 13 % musulmans et moins de 2 % chrétiens.

Initialement, le parti de Modi a promis de stimuler le développement et a courtisé les électeurs avec des mesures de protection sociale. Cependant, avant les élections, il s’est tourné vers le nationalisme hindou, sa campagne habituelle, et a accusé le Congrès de ne pas tenir compte des valeurs hindoues et d’apaiser les groupes minoritaires, en particulier les musulmans.

Le Congrès a construit sa campagne en ciblant le parti de Modi sur la hausse de l’inflation, les allégations de corruption et le mauvais développement des infrastructures dans l’État, tout en promettant des subventions à l’électricité, des rations aux familles pauvres et une aide financière aux diplômés sans emploi.

Les sondages ont également été considérés comme une nouvelle confrontation entre Modi et Rahul Gandhi, le descendant de la direction dynastique du parti du Congrès qui a été reconnu coupable d’avoir fait des remarques diffamatoires sur le nom de famille du Premier ministre lors d’un rassemblement électoral en 2019. Cela a conduit à l’éviction de Gandhi du Parlement. en mars et il risque de perdre son admissibilité à se présenter aux élections pendant les huit prochaines années si un tribunal n’infirme pas sa condamnation.

À la fin de l’année dernière, Gandhi a entrepris une visite à pied de 3 500 kilomètres (2 185 milles) des villes, villages et villages indiens pour rajeunir la fête et gagner le soutien du peuple.

L’élection au Karnataka est la première de cinq scrutins d’État cruciaux cette année. Ils sont considérés comme un indicateur du sentiment des électeurs avant les élections nationales de l’année prochaine, au cours desquelles Modi cherchera à prolonger son mandat de Premier ministre pour un troisième mandat consécutif.

Cheikh Saaliq, The Associated Press