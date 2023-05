Le parti national néo-zélandais admet avoir utilisé des personnes générées par l’IA dans des publicités d’attaque

Le parti national néo-zélandais a admis avoir utilisé l’intelligence artificielle pour générer des personnes dans ses publicités d’attaque.

Les publicités comprenaient des images d’un groupe de voleurs prenant d’assaut une bijouterie, deux infirmières d’origine insulaire du Pacifique et une victime apparente d’un crime regardant par la fenêtre. Une publicité est même apparue pour montrer le casting de la franchise Fast and Furious.

Les images, montrant une femme aux yeux énormes, deux infirmières à la peau étrangement pâte à modeler et des voleurs portant des cagoules aux ouvertures qui ne correspondraient pas aux traits humains, ont rapidement éveillé les soupçons.

Interrogé par Newshub sur la question de savoir si les images avaient été créées par AI, le chef du parti Christopher Luxon a d’abord déclaré: «Je ne connais pas le sujet dans le sens où je ne suis pas sûr. Vous accusez que nous l’utilisons, je ne suis pas sûr que nous le fassions. Je vais devoir parler à notre équipe.

Une publicité du parti national néo-zélandais utilisant des personnes générées par l’IA apparemment d’origine insulaire du Pacifique. Photographie: Parti national néo-zélandais

Mais le parti a confirmé plus tard que les infirmières, les victimes de crimes et les voleurs étaient l’œuvre d’un programme informatique. « Oui, nous avons utilisé l’IA pour créer des images d’archives », a déclaré un porte-parole du parti national dit Newshub, le qualifiant de «moyen innovant de piloter nos médias sociaux» et ajoutant que le parti était «engagé à les utiliser de manière responsable». Le Guardian a également approché le parti pour un commentaire.

Alors que les images générées par l’IA sont de plus en plus sophistiquées, elles contiennent aussi souvent des bizarreries visuelles : des doigts supplémentaires, des caractéristiques étranges ou des détails déformés, qui peuvent donner aux portraits une sensation étrange. Cependant, à mesure que les programmes continuent de s’améliorer, on craint que le public ait du mal à dire si les images, les vidéos et les enregistrements audio créés par l’IA sont réels ou faux – et si les partis politiques devraient être contraints de divulguer leur utilisation.

Au Royaume-Uni, des experts ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les électeurs pourraient être confrontés à une vague de désinformation liée à l’IA lors des prochaines élections et font pression pour une réglementation de l’utilisation de l’IA dans la publicité politique. Le professeur Michael Wooldridge, directeur de la recherche sur l’IA de la fondation à l’Institut Alan Turing du Royaume-Uni, a déclaré au Guardian en mai qu’il s’agissait de sa préoccupation « numéro un » à l’approche des élections.

Une publicité du parti national néo-zélandais utilisant une femme générée par l’IA. Photographie: Parti national néo-zélandais

« Nous avons des élections à venir au Royaume-Uni et aux États-Unis et nous savons… que l’IA générative peut produire de la désinformation à l’échelle industrielle », a-t-il déclaré.

Les élections néo-zélandaises doivent avoir lieu en octobre.

La technologie a également suscité des inquiétudes aux États-Unis, après le GOP a publié une annonce d’attaque vidéo en utilisant une série d’images générées par l’IA du président Joe Biden et diverses images générées par ordinateur de l’effondrement social.

L’annonce a incité la législatrice Yvette Clarke à présenter un nouveau projet de loi au Congrès, exigeant la divulgation du contenu généré par l’IA dans les publicités politiques. Le projet de loi fait valoir que les «innovations révolutionnaires dans l’intelligence artificielle générative» ont le potentiel «d’exacerber et de propager la désinformation et la désinformation à grande échelle et à une vitesse sans précédent», et exigeraient que les publicités politiques indiquent au public quand elles utilisent des images générées par l’IA. .

La Nouvelle-Zélande n’a pas de lois réglementant l’utilisation de l’IA dans la publicité politique.