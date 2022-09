RICHMOND, Virginie (AP) – Le Parti libertaire de Virginie a voté pour se dissoudre au milieu de désaccords avec la direction nationale du parti, mais certains se demandent si le vote était légitime.

Le Virginian-Pilot rapporte que le vote a été pris lors d’une réunion virtuelle du conseil d’administration dimanche.

Holly Ward, la présidente du parti, a déclaré qu’elle avait voté pour dissoudre l’organisation parce qu’elle ne croyait pas qu’elle serait en mesure de présenter des candidats de haute qualité aux élections en raison de certaines des déclarations provenant de responsables libertaires à l’échelle nationale.

Ward a cité plusieurs exemples, y compris une publication sur les réseaux sociaux du parti national qualifiant la justice sociale de «mensonge marxiste» et un tweet du Parti libertaire du New Hampshire déclarant: «Tout ce que les républicains veulent faire au sujet du réveil, c’est pleurnicher. Les libertaires ont une solution : abroger la loi sur les droits civils.

“Je ne vais certainement pas être une fraude et prendre l’argent des membres et leur promettre quelque chose et ne pas être en mesure de livrer, et je ne vais certainement pas livrer des candidats qui croient en l’abrogation de la loi sur les droits civils”, a-t-elle déclaré.

Ward a déclaré avoir entendu des représentants du parti national qu’une action en justice pourrait être intentée contre le chapitre de Virginie, mais elle ne pense pas qu’il y ait de base pour un litige.

Dans un communiqué, la présidente du Comité national libertaire, Angela McArdle, a déclaré que le groupe n’avait pas encore reconnu la désaffiliation en raison de questions sur la légitimité du vote.

“D’après ce que je sais jusqu’à présent, le conseil d’administration de la LPVA n’avait pas l’autorité procédurale ou légale pour se désaffilier ou” dissoudre “sans un vote des membres”, a écrit McArdle.

The Associated Press