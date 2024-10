Le Parti libéral se prépare à lancer une campagne publicitaire pour affronter le haut vol de Poilievre

Le Parti libéral se prépare à lancer une campagne publicitaire pour lutter contre les conservateurs de haut vol et combler un écart dans les sondages qui laisse penser qu’il est en passe de perdre gros si des élections sont déclenchées bientôt.

Les députés libéraux ont entendu aujourd’hui Andrew Bevan, le directeur de campagne récemment nommé du parti, parler de ce que le parti a prévu pour tenter de revenir dans la course.

Bevan a présenté aux députés certains spots publicitaires libéraux prévus et a expliqué la vision du parti pour la prochaine campagne électorale, lorsqu’elle aura lieu, ont déclaré des sources libérales à CBC News.

Bevan avait prévu de faire une présentation au caucus sur les publicités et la planification préélectorale la semaine dernière. Cette présentation a été contrecarrée par des députés libéraux mécontents qui ont pris le micro pour demander au premier ministre Justin Trudeau de démissionner.

La question du leadership de Trudeau n’a pas été abordée de nouveau aujourd’hui, selon des sources, parce que la présentation de Bevan a occupé la majeure partie des deux heures de la réunion. Mais certains députés exigent toujours un vote secret au sein du caucus sur l’avenir de Trudeau au sommet.

L’ancienne première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne est flanquée de Thomas Teahen, à gauche, chef de cabinet, et d’Andrew Bevan, à droite, secrétaire principal, le 27 août 2014. Bevan a récemment été nommé directeur de campagne du Parti libéral. (Andrew Vaughan/Presse Canadienne)

Le député libéral Nathaniel Erskine-Smith, qui a critiqué les dépenses publicitaires pratiquement inexistantes du parti au cours des derniers mois, a déclaré que Bevan avait présenté les prémices d’un plan visant à transmettre le message libéral sur les ondes et sur les plateformes en ligne. Ces publicités devraient arriver « bientôt », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons en quelque sorte lancé une fusillade jusqu’à présent sur la façon dont nous abordons la publicité et la campagne en général », a déclaré Erskine-Smith aux journalistes après la rencontre avec Bevan.

« Je pense que nous devons intensifier notre jeu et c’était aujourd’hui une réunion importante pour y parvenir. »

Erskine-Smith a déclaré que Bevan avait déclaré aux députés que les chiffres de collecte de fonds du parti étaient « assez solides ».

Cet argent « doit être utilisé de manière efficace. Quand vous regardez les dépenses publicitaires démesurées entre le Parti conservateur et le Parti libéral, nous devons réduire cet écart », a-t-il déclaré.

REGARDER : « C’est comme apporter un couteau lors d’une fusillade » Jusqu’à présent, la publicité libérale a été comme « apporter un couteau à une fusillade », déclare un député libéral Le député libéral de l’Ontario, Nathaniel Erskine-Smith, a déclaré que le Parti libéral n’avait même pas encore commencé à choisir entre les libéraux et les conservateurs pour les Canadiens, mais que la réunion du caucus libéral de mercredi était « un bon premier départ ».

« Les campagnes publicitaires innovantes menées avant et pendant les élections de 2015, 2019 et 2021 ont joué un rôle important dans la manière dont le Parti libéral du Canada a réussi à communiquer avec plus de Canadiens que jamais au sujet du plan positif de Justin Trudeau visant à investir dans la classe moyenne. et il en sera de même pour les prochaines élections, lorsqu’elles auront lieu », a déclaré un porte-parole du Parti libéral à CBC News.

Les données d’Élections Canada révèlent à quel point les libéraux sont loin derrière dans la guerre publicitaire.

En 2023, les libéraux n’ont dépensé que 381 346 $ en publicité, un chiffre facilement éclipsé par les 8 542 867 $ dépensés par les conservateurs cette année-là, dont une grande partie en publicités télévisées.

Les chiffres pour 2024 devraient être sensiblement les mêmes, puisque les libéraux ont essentiellement cédé l’espace publicitaire télé à leur principal adversaire.

Les conservateurs sont entrés dans le vide en couvrant les médias traditionnels et sociaux de publicité.

L’une des dernières publicités du parti, intitulée « Mountain », a été largement diffusée lors d’événements télévisés majeurs comme les séries éliminatoires de baseball. On y voit un Poilievre à la voix douce disant que le Canada n’est pas reconnaissable après neuf ans de gouvernement libéral.

Le chef conservateur Pierre Poilievre, à droite, est photographié dans une publicité du Parti conservateur avec son épouse Ana. (Parti conservateur du Canada/YouTube)

Dans la publicité d’une minute, Poilievre dénonce l’endettement plus élevé du pays et met l’accent sur le système d’immigration et affirme que Trudeau a présidé un gouvernement rongé par « des obsessions éveillées qui déshonorent notre histoire, détruisent notre éducation, dégradent notre armée et divisent notre peuple ».

Un autre spot publicitaire conservateur de 30 secondes, intitulé « Quoi et pourquoi », critique les libéraux pour la hausse des coûts et de la criminalité.

Ces publicités font suite à une campagne télévisée lancée à l’été 2023, conçue pour présenter Poilievre – qui avait été élu chef moins d’un an plus tôt – aux Canadiens en mettant en valeur sa jeune famille.

Bien qu’il soit difficile de dire si ces campagnes publicitaires ont donné un coup de pouce à Poilievre, la publicité télévisée de l’été dernier a coïncidé avec une hausse notable du soutien public pour les conservateurs.

Le parti a commencé à afficher des chiffres plus élevés dans les sondages d’opinion fin juillet, août et septembre de l’année dernière, avant d’augmenter encore en 2024.

La publicité politique est omniprésente aux États-Unis, en particulier dans les États clés qui décideront de l’élection présidentielle. Il y a une raison à cela.

UN Etude 2021 Une étude de près de vingt ans de publicité télévisée lors des élections américaines a révélé que « plus l’avantage publicitaire d’un candidat est grand par rapport à son adversaire, plus sa part des voix est importante ».

« Malgré une partisanerie croissante au sein de l’électorat, il existe encore des électeurs convaincants qui réagissent à la publicité télévisée », ont déclaré les chercheurs en sciences politiques à l’origine de l’étude publiée dans l’American Political Science Review.

« L’impact persuasif de la publicité télévisée semble être plus important que celui d’autres campagnes électorales, telles que le démarchage ou le courrier, dont l’impact est très faible, voire nul. »

Dans une entrevue avec Trudeau sur son Peu communs podcast le mois dernier, Erskine-Smith a confronté le Premier ministre sur la question de la publicité.

« Nous avons donné [Poilievre] « C’est un peu plus un laissez-passer depuis qu’il a été élu chef que je ne l’aurais peut-être si je pouvais revenir en arrière et recommencer », a déclaré Erskine-Smith à Trudeau.

Trudeau a déclaré qu’il était initialement réticent à attaquer Poilievre parce qu’il se concentrait sur « gouverner à travers une période vraiment difficile », alors que le Canada était aux prises avec la fin de la pandémie et une inflation élevée.

« Pour moi, je viens de me battre avec Poilievre dès le départ et je suis soudainement si inquiet pour lui que je vais investir des millions de dollars dans un achat de publicité pour essayer de dire aux Canadiens à quel point c’est effrayant ou imprudent. ou il est dangereux – ça aurait pu marcher, ça aurait pu marcher… mais il y avait quelque chose qui ne me semblait pas vrai », a déclaré Trudeau.

Dans une interview avec À l’intérieur du villageun podcast d’information ontarien diffusé ce week-end, Trudeau a déclaré que le parti préparait une sorte de réponse à Poilievre.

« Il y a un énorme niveau de frustration qui me concerne. Une grande partie de cette frustration est dirigée contre moi à travers une utilisation très intelligente des médias sociaux et des publicités offensives auxquelles nous n’avons pas encore répondu », a-t-il déclaré.

Interrogé sur sa mauvaise position dans les sondages, Trudeau a répondu : « Devons-nous faire quelque chose de radical pour changer les choses ? Mon point de vue est oui, nous devons apporter des changements significatifs dans la façon dont nous nous engageons auprès des Canadiens au cours des prochains mois. »

S’adressant aux journalistes mercredi, Erskine-Smith a déclaré que le Parti libéral avait préparé des publicités mettant en vedette Trudeau et d’autres non.

Il a déclaré que, de son point de vue, les publicités devraient « exprimer non seulement un message sur ce que nous avons fait, mais aussi sur ce qui va suivre ».

Erskine-Smith a déclaré que trop peu de Canadiens savent ce que le gouvernement libéral a accompli au cours des neuf dernières années. Il a souligné l’Allocation canadienne pour enfants qui, selon le gouvernement, a sorti quelque 400 000 enfants de la pauvreté et le programme national de garderies qui a réduit les frais de garde d’enfants pour de nombreux parents.

Mais Erskine-Smith a également déclaré que toute campagne publicitaire devrait également établir un contraste entre les libéraux et les conservateurs, dont il a accusé certains de colporter des « absurdités complotistes absurdes ».

Certains députés ont quitté la réunion encouragés par la présentation de Bevan.

Le député libéral Marcus Powlowski s’adresse aux journalistes alors qu’il arrive à une réunion du caucus libéral rural sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mercredi 24 janvier 2024. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Le député Marcus Powlowski a déclaré qu’« il y a de l’enthousiasme » au sein du caucus, même si le parti est en proie à des divisions internes sur l’avenir de Trudeau.

« C’est peut-être difficile à croire, étant donné notre retard de 20 pour cent dans les sondages, mais… des temps meilleurs sont en route. Et je pense que cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais je pense que cela va progressivement faire boule de neige, j’espère. » « , a déclaré Powlowski.

Le député Ken Hardie a déclaré que « le cadre et la stratégie du parti semblent extrêmement bons. Je ne serais pas plus heureux si je les avais écrits moi-même ».

« Vous aurez des choses intéressantes à raconter dans les semaines à venir », a-t-il déclaré aux journalistes. « Les conservateurs devraient être nerveux. »