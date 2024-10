Le Parti libéral annonce de nouveaux directeurs de campagne nationale

Alors que les questions tournent autour de la date à laquelle les Canadiens pourraient se rendre aux urnes, le Parti libéral a annoncé dimanche les deux personnes qui superviseront sa campagne pour les prochaines élections fédérales.

Dans un communiqué de presse, les libéraux ont annoncé qu’Andrew Bevan occuperait le poste de directeur de campagne et que Marjorie Michel occuperait le poste de directrice de campagne adjointe.

Bevan a auparavant travaillé comme chef de cabinet de l’ancien chef libéral fédéral Stéphane Dion, indique le communiqué. Il a également été chef de cabinet de l’ancienne première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne.

En octobre dernier, Bevan s’est joint au gouvernement libéral actuel en tant que chef de cabinet de la vice-première ministre Chrystia Freeland et conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau, indique le communiqué.

Il remplacera Jeremy Broadhurst, qui a démissionné en septembre et a invoqué les pressions imposées par le poste à lui-même et à sa famille comme raison de sa décision.

Selon le communiqué, Michel est « un organisateur politique libéral expérimenté et profondément enraciné au Québec ». Elle est actuellement chef de cabinet adjointe de Trudeau et a auparavant travaillé comme directrice des opérations de campagne du parti au Québec lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

Jeremy Broadhurst a annoncé en septembre qu’il quittait son poste de directeur de campagne nationale du Parti libéral, citant les pressions imposées par son poste à lui-même et à sa famille comme raison de sa décision. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

L’annonce du parti intervient quelques jours après que le mécontentement à l’égard du leadership de Trudeau ait éclaté lors de la réunion du caucus national libéral mercredi.

CBC News a rapporté vendredi que certains députés étaient contrariés par le fait que Trudeau se soit rendu au Laos pour un sommet international alors que certaines questions importantes restaient sans réponse, notamment celle du remplacement de Broadhurst.

Calendrier des élections incertain

Même si la loi électorale à date fixe du Canada exige qu’un vote ait lieu d’ici octobre 2025, depuis que le NPD s’est retiré de son accord de subsides et de confiance avec les libéraux, l’incertitude règne quant au moment des prochaines élections.

Certains partis envisagent de faire pression pour que les élections soient anticipées.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a fait pression sur le gouvernement libéral pour qu’il adopte une loi qui augmenterait certains régimes de retraite et protégerait la gestion de l’offre des concessions dans les négociations commerciales.

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet s’adresse aux journalistes à Ottawa mercredi. Blanchet a déclaré que si le gouvernement libéral n’adoptait pas une loi sur les pensions et la gestion de l’offre, le Bloc commencerait à négocier avec d’autres partis pour renverser le gouvernement. (La Presse Canadienne/Spencer Colby)

Mercredi, Blanchet a déclaré que les libéraux n’avaient que quelques jours pour soutenir les propositions de son parti, sinon le Bloc commencerait à négocier avec les conservateurs et le NPD pour renverser le gouvernement Trudeau.

Les conservateurs ont tenté à deux reprises de renverser le gouvernement au moyen de votes de censure, mais leurs deux tentatives ont échoué lorsque les libéraux, le NPD et le Bloc québécois ont voté contre les motions.

Trudeau a déjà déclaré que des élections auraient lieu l’année prochaine, mais « espérons-le pas avant l’automne prochain ».