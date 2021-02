Le parti israélien New Hope revoit ses liens avec le projet Lincoln

JERUSALEM (AP) – Un des principaux adversaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux élections du mois prochain a déclaré mardi qu’il réexaminait ses relations avec les fondateurs du Lincoln Project – un groupe républicain qui s’est opposé à l’ancien président Donald Trump et dont le leadership a été englouti dans un scandale de harcèlement sexuel.

Le parti israélien New Hope, dirigé par l’ancien rival du Likoud de Netanyahu, Gideon Saar, a embauché plusieurs consultants du projet Lincoln en janvier comme conseillers de campagne lors des prochaines élections législatives en Israël.

La semaine dernière, des révélations ont fait surface selon lesquelles le projet Lincoln était au courant d’allégations de harcèlement sexuel impliquant John Weaver, l’un de ses cofondateurs, plusieurs mois avant de les reconnaître publiquement.

New Hope a déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé directement avec le Lincoln Project ou Weaver, mais avait plutôt engagé quatre consultants de l’organisation: les cofondateurs Steve Schmidt, Rick Wilson, Stuart Stevens et Reed Galen. Schmidt a démissionné du projet Lincoln la semaine dernière.

« En tout état de cause, pour des raisons financières, le contrat avec les consultants est en cours de révision, et dans les prochains jours, nous examinerons la possibilité d’une coopération plus approfondie », a déclaré la partie.

Le parti de la Sarre New Hope, une faction nationaliste radicale composée principalement d’anciens alliés de Netanyahu, cherche à renverser le Premier ministre de longue date lors du vote du 23 mars, la quatrième élection parlementaire d’Israël en quatre ans. La Sarre accuse le Likud d’être devenu le parti de Netanyahu et d’avoir perdu sa direction.

De récents sondages d’opinion donnent à la Sarre une projection de 13 sièges à la Knesset, le parlement israélien, qui compte 120 sièges, suffisamment pour constituer un obstacle à la formation par Netanyahu d’une coalition gouvernementale stable.