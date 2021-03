Le Bade-Wurtemberg compte environ 7,7 millions d’électeurs éligibles et est une puissance industrielle célèbre pour ses constructeurs automobiles. Il a longtemps été considéré comme un bastion de la CDU, mais il y a une décennie, le parti a été mis à l’écart par Winfried Kretschmann, devenu ministre-président de l’État en 2011, après que son Parti vert soit devenu membre junior d’une coalition au pouvoir. Le politicien populaire reste au pouvoir et a une influence prépondérante sur l’ensemble du parti. Il a réussi à l’éloigner d’un agenda environnementaliste plus radical et au centrisme de gauche.

