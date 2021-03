Le parti Fidesz d’Orban quitte le bloc de centre-droit au Parlement européen après avoir menacé d’exclure la faction hongroise

Le parti Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban a quitté le groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen après que les députés européens eurent voté en faveur d’une motion qui ouvrirait la voie à l’exclusion du parti d’Orban.

«Je vous informe par la présente que les députés Fidesz démissionnent de leur adhésion au groupe PPE», Orban a écrit mercredi au président du bloc, Manfred Weber.

Nous ne laisserons pas nos eurodéputés être réduits au silence ou limités dans leur capacité à représenter nos électeurs. Lutter contre la pandémie et sauver des vies reste notre priorité absolue. Par conséquent, suite à l’adoption de nouvelles règles dans le @EPPGroup, #Fidesz a décidé de quitter le Groupe. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8 – Katalin Novák (@KatalinNovakMP) 3 mars 2021

La lettre d’Orban est intervenue après que 148 eurodéputés du PPE aient voté en faveur et 28 contre de nouvelles règles qui permettraient au groupe d’exclure des membres. Une source du PPE a déclaré que les membres français, italiens, slovènes, hongrois et croates avaient voté contre les nouvelles règles.

Le Premier ministre hongrois a décrit les changements de règles comme un «Clairement un geste hostile contre le Fidesz et nos électeurs», ajoutant que le mouvement contre son parti était « Antidémocratique, injuste et inacceptable. » Orban avait précédemment menacé que le Fidesz quitterait le groupe si le vote était adopté par les eurodéputés du PPE.

Le Fidesz a été suspendu du PPE en mars 2019, mais les 12 législateurs hongrois ont continué à profiter des avantages de l’adhésion, alignant leurs votes en conséquence.

Aussi sur rt.com La Hongrie a enfreint la loi de l’UE sur le traitement et le traitement des migrants, déclare l’avocat général de la Cour européenne de premier plan

Le bloc de centre-droit a eu du mal à gérer Orban et son parti Fidesz, qui est de plus en plus en désaccord avec l’UE.

La semaine dernière, l’avocat général de l’UE a rendu un avis accablant sur le traitement et le traitement des migrants par la Hongrie à la suite de ses réformes de 2018, notant que Budapest n’avait pas rempli ses obligations en vertu du droit européen.

Budapest a précédemment rejeté les critiques concernant sa gestion des migrants.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!