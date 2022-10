Le parti du Premier ministre letton arrive en tête des élections législatives

Le parti de centre-droit au pouvoir du Premier ministre Krisjanis Karins a remporté le plus de voix aux élections générales de Lettonie, les partis centristes ont été finalistes et les partis pro-Moscou se sont écrasés lors d’un vote qui a été façonné par la guerre de la Russie voisine en Ukraine et les divisions entre les pays baltes. minorité ethnique russe.

Avec plus de 97% des voix comptées, les premiers résultats ont montré dimanche que le parti Nouvelle Unité de Karins avait recueilli 18,9% des voix, tandis que l’opposition Verts et Union des agriculteurs était deuxième avec 12,8% et la nouvelle alliance électorale centriste Liste unie – fait de plusieurs partis régionaux — était troisième avec 11 %.

Seuls huit partis ou alliances électorales ont franchi la barrière des 5% et obtenu une représentation à la législature Saeima de 100 sièges. L’Alliance nationale de centre-droit et le parti centriste Development/For!, tous deux membres de l’actuel gouvernement de coalition minoritaire de Karins, en font partie.

Aucun des partis représentant la minorité ethnique russe de Lettonie, qui représente plus de 25 % des 1,9 million d’habitants du pays, n’a réussi à obtenir un siège au Parlement.

L’élection de samedi a été un coup dur en particulier pour Harmony, un parti favorable à Moscou qui servait traditionnellement de parapluie à la plupart des électeurs russophones de Lettonie, y compris les Biélorusses et les Ukrainiens.

L’harmonie n’a reçu que 4,8% des voix par rapport aux élections de 2018, lorsqu’elle a recueilli près de 20% des voix, le plus de tous les partis, mais a été exclue par d’autres partis d’entrer au gouvernement.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a eu un effet substantiel sur l’attitude des électeurs, selon les observateurs, et a entraîné une profonde division entre les russophones opposés et ceux qui soutiennent la guerre. La situation économique de la Lettonie, notamment la flambée des prix de l’énergie, était le principal enjeu électoral.

Le taux de participation initial était de 59%, a indiqué la commission électorale centrale. Il s’agit d’une augmentation d’environ cinq points de pourcentage par rapport aux élections de 2018.

La Lettonie a rejoint l’Union européenne et l’OTAN en 2004.