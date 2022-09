Le SPD du chancelier Scholz déclare que des “solutions plus intelligentes” à la crise ukrainienne sont nécessaires

Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz s’est engagé à soutenir le gouvernement de Kiev avec de l’argent et des armes quoi qu’il arrive, mais certains membres de son propre parti appellent également à une initiative de paix, a rapporté vendredi Der Spiegel. Selon le média, plusieurs parlementaires du SPD lors d’une réunion à Dresde ont déclaré que leur parti devait encourager la paix et la diplomatie.

“Nous avons besoin d’une initiative de paix du SPD” Bernd Westphal, qui est le porte-parole du parti sur les questions de politique économique, aurait déclaré lors de la réunion, appelant à “des solutions plus intelligentes” que la guerre, qui détruit des vies et des infrastructures et appauvrit tout le monde.

« Le SPD est le parti de la paix et doit lui donner une impulsion », Westphal a soutenu, selon les personnes présentes à la réunion qui ont parlé à Der Spiegel. Des déclarations similaires sont venues des autres membres du Bundestag Nina Scheer et Ralf Stegner. Selon Stegner, l’Allemagne devrait être active dans la politique et la diplomatie, et ne pas être réduite au simple rôle de fournisseur d’armes.

Le président français Emmanuel Macron a également défendu la diplomatie dans un discours jeudi, disant à ses diplomates que personne ne veut “La Turquie sera la seule puissance mondiale à parler à la Russie.” Il a fait l’objet de vives critiques de la part de Kiev et des membres de l’est de l’UE pour avoir passé des appels téléphoniques au Kremlin depuis l’escalade du conflit en Ukraine en février.

Lire la suite L’Allemagne soutiendra l’Ukraine « quoi qu’en pensent les électeurs » – FM

Alors que personne lors de la réunion du SPD à Dresde ne s’est opposé aux appels à la paix, le député Michael Roth – qui préside la commission des affaires étrangères – a par la suite dénoncé les déclarations de ses collègues au Spiegel.

“Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas eu une variété d’efforts diplomatiques”, Roth a déclaré, affirmant que le président russe Vladimir Poutine « La guerre psychologique vise précisément nos peurs. Il veut diviser nos sociétés et délégitimer notre soutien à l’Ukraine.

Le président russe ne veut pas la paix, a insisté Roth, alors les membres du SPD qui la défendent sont “tombant à nouveau dans son piège.”

Plus tôt cette semaine, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock – membre des Verts, partenaire junior de Scholz’s “feu de circulation” coalition – a déclaré lors d’une conférence à Prague qu’elle avait l’intention de soutenir l’Ukraine “Peu importe ce que pensent mes électeurs allemands”, même s’ils descendent dans la rue cet hiver parce qu’ils ne peuvent pas payer les factures d’énergie qui montent en flèche.