Le parti d’opposition thaïlandais Move Forward nomme un nouveau chef | Actualités politiques

Le parti d’opposition thaïlandais Move Forward (MFP) a nommé un nouveau chef après que Pita Limjaroenrat, qui a mené le parti à une victoire électorale éclatante en mai, ait été contrarié dans ses efforts pour devenir Premier ministre.

Chaithawat Tulathon, ancien rédacteur en chef d’un magazine politique, sera désormais à la tête du MFP, a annoncé samedi le parti.

Le chef du parti nouvellement élu a étudié l’ingénierie environnementale à l’université et est impliqué dans le mouvement politique progressiste thaïlandais depuis plus de cinq ans, cofondant le parti prédécesseur du MFP.

Le MFP a remporté le plus grand nombre de sièges au parlement lors des élections de cette année grâce à une vague de soutien des jeunes et des zones urbaines en faveur de sa politique anti-establishment. Le parti mènera désormais l’opposition après que des législateurs conservateurs et un Sénat non élu ont bloqué ses tentatives de former un gouvernement.

Pita a démissionné de son poste de chef du parti au début du mois au milieu d’une multitude de défis juridiques et législatifs que beaucoup considèrent comme faisant partie d’une tendance de l’establishment pro-militaire et royaliste visant à diminuer une nouvelle génération de dirigeants.

En juillet, il a été suspendu du Parlement en raison d’allégations selon lesquelles il détenait des actions dans une société de médias, le rendant inapte à exercer ses fonctions. Pita le nie.

« Il s’agit d’une restructuration temporaire. Pour des raisons juridiques, Pita Limjaroenrat ne peut pas assumer les fonctions de leader de l’opposition et être député au Parlement pour le moment », a déclaré Chaithawat aux journalistes. « Je suis prêt à démissionner une fois que Pita aura repris son poste de député au parlement. »

Pita restera conseiller du parti et gérera les activités en dehors du Parlement, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, les tribunaux ont interdit à vie une éminente partisane du MFP, Pannika Wanich, de faire de la politique à cause d’une photo qu’elle a publiée en ligne il y a plus de dix ans et qui a été jugée irrespectueuse envers la monarchie et en violation des normes éthiques.

Move Forward s’est engagé à modifier la sévère loi sur les insultes royales du pays, qui punit les insultes perçues contre la monarchie d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

La constitution du pays, rédigée sous le régime militaire, est « devenue un outil puissant pour attaquer arbitrairement des politiciens qui s’expriment ouvertement », a déclaré Sunai Phasuk, chercheur principal sur la Thaïlande pour Human Rights Watch.

« Cela pourrait facilement éliminer les membres de l’opposition qui font des commentaires appelant à des réformes », a-t-il ajouté.