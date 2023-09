Le parti d’opposition thaïlandais Move Forward choisira un nouveau chef alors que son chef en difficulté démissionne

BANGKOK (AP) — Le chef du parti Move Forward, qui a terminé premier aux élections générales thaïlandaises de mai mais s’est vu refuser le pouvoir par le Parlement, a annoncé vendredi sa démission de son poste de chef afin que le parti puisse nommer un nouveau membre pour siéger au Parlement. chef de l’opposition.

La constitution exige que le chef de l’opposition soit un législateur élu et le chef d’un parti politique. Pita Limjaroenrat, leader de Move Forward, âgé de 43 ans, est actuellement suspendu de ses fonctions de député en attendant une décision de justice sur la question de savoir s’il a violé la loi électorale.

Pita a écrit sur les réseaux sociaux qu’il avait décidé de démissionner de son poste de leader de Move Forward parce qu’il devait se conformer à l’ordonnance de suspension du tribunal, et qu’il ne pouvait donc pas exercer ses fonctions de législateur et ne pouvait pas être leader de l’opposition « dans un avenir prévisible ».

« Le rôle de chef de l’opposition est très important pour le système parlementaire et est censé être tenu par le chef du principal parti d’opposition au Parlement, qui est actuellement Move Forward », a-t-il déclaré. « Le chef de l’opposition est comme la proue d’un navire qui dirige la performance de l’opposition au Parlement, assure le contrôle et l’équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement et fait pression en faveur de programmes de changement qui manquent dans la politique du gouvernement. »

Il a ensuite déclaré aux journalistes que le parti choisirait ses nouveaux dirigeants le 23 septembre.

Alors que Pita recherchait en juillet le soutien du Parlement pour être nommé Premier ministre, la Cour constitutionnelle l’a suspendu de son siège à la Chambre des représentants en attendant de déterminer s’il avait violé la loi en se présentant aux élections tout en détenant des actions dans une société de médias, une société de médias. accusation qu’il a niée. La violation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 60 000 bahts (1 720 dollars). Son parti peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 bahts (2 865 dollars).

La Cour constitutionnelle n’a pas encore fixé de date de jugement dans l’affaire des actions médiatiques de Pita. Fin août, elle lui a accordé une prolongation de 30 jours pour préparer sa défense.

Le parti progressiste Move Forward a remporté le plus de voix lors des élections de mai, mais a été empêché de prendre le pouvoir par les membres conservateurs du Sénat, qui, bien que non élus, votent conjointement avec la Chambre basse pour approuver un nouveau Premier ministre. Le Sénat a reçu ce pouvoir en vertu d’une constitution promulguée sous le régime militaire et destinée à maintenir l’influence conservatrice au sein du gouvernement.

Le parti Pheu Thai, arrivé deuxième aux élections de mai, a réussi à former une coalition acceptable pour les sénateurs et a fait confirmer l’un de ses candidats, Srettha Thavisin, au poste de Premier ministre. La coalition de Srettha comprenait des partis soutenus par l’armée et comprenant des membres liés au coup d’État de 2014 qui a renversé le précédent gouvernement Pheu Thai.

La tentative de Move Forward de diriger l’opposition a été compliquée non seulement par la suspension de Pita, mais aussi par le fait que l’un de ses membres est actuellement premier vice-président de la Chambre. Padipat Suntiphada a été choisi pour ce poste alors que Move Forward cherchait toujours à former un gouvernement, mais les règles interdisent aux membres des partis menant l’opposition d’occuper les postes de président de la Chambre.

Chaithawat Tulathon, le secrétaire général du parti, a déclaré que le statut de Padipat sera déterminé par les nouveaux dirigeants du parti.

Jintamas Saksornchai, Associated Press