Le parti d’opposition du Zimbabwe appelle à de nouvelles élections supervisées par les pays voisins

HARARE, Zimbabwe — Le principal parti d’opposition du Zimbabwe a exigé mardi de nouvelles élections supervisées par les pays voisins, s’appuyant sur son rejet des scrutins de la semaine dernière qui ont vu le président Emmerson Mnangagwa être réélu et son parti au pouvoir de longue date, le ZANU-PF, conserver sa majorité dans un vote critiqué par les observateurs internationaux.

Gift Siziba, porte-parole adjoint de la Coalition des citoyens pour le changement, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse dans la capitale, Harare, que le parti « ne se contentera pas de moins ».

« Il n’y a pas d’alternative à de nouvelles élections appropriées… pour sortir du cercle vicieux des élections contestées », a déclaré Siziba. « Nous appelons nos frères africains à nous aider à faciliter, à servir de médiateur et à garantir un processus qui mènera à notre retour à la légitimité. »

Il a déclaré que son parti avait rejeté l’élection « dans son intégralité ».

Siziba a refusé de dire si la CCC avait fait part de sa demande à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et à l’Union africaine, les organismes régionaux qui ont envoyé des observateurs au Zimbabwe.

Le président Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud voisine a déjà félicité le gouvernement de Mnangagwa pour les élections, tout comme le dirigeant namibien Hage Geingob. Ramaphosa a « pris note » des rapports des observateurs électoraux, a indiqué son bureau.

Bien que la mission d’observation de la SADC ait critiqué les élections, l’organisme n’a pas l’habitude d’intervenir pour forcer un nouveau scrutin.

Le chef du CCC, Nelson Chamisa, a qualifié dimanche le résultat de l’élection présidentielle de « fraude flagrante et gigantesque », un jour après que la commission électorale a annoncé que Mnangagwa – un ancien guérillero surnommé « le crocodile » – avait remporté un deuxième mandat de cinq ans avec 52,6 % des voix. du vote. Chamisa a remporté 44%, selon la commission.

Le porte-parole de l’opposition, Siziba, n’a pas non plus exclu de s’adresser aux tribunaux, affirmant que le parti « prendra toutes les mesures nécessaires » pour garantir des élections équitables.

S’adresser au tribunal marquerait une répétition de 2018, lorsque Chamisa avait lancé une action en justice après avoir perdu de peu face à Mnangagwa lors des premières élections depuis l’éviction du leader de longue date Robert Mugabe lors d’un coup d’État un an plus tôt. La Cour constitutionnelle a rejeté la contestation de Chamisa.

Les résultats du dernier scrutin contesté dans ce pays d’Afrique australe au passé électoral troublé ont été annoncés samedi soir, deux jours plus tôt que prévu.

Les habitants de ce pays de 15 millions d’habitants devaient considérer les résultats avec suspicion, mais Mnangagwa, 80 ans, a rejeté les allégations de fraude électorale de l’opposition.

Les groupes internationaux de défense des droits humains Human Rights Watch et Amnesty International ont déclaré que l’opposition avait fait l’objet d’une répression à l’approche des élections. Ils ont accusé l’administration de Mnangagwa et le parti au pouvoir d’utiliser la police et les tribunaux comme des armes pour arrêter des personnalités de l’opposition, interdire et disperser les rassemblements des partis d’opposition et intimider leurs partisans. Plus de 40 observateurs électoraux locaux ont été arrêtés pendant les élections sur la base de ce que les critiques du gouvernement ont qualifié d’accusations forgées de toutes pièces.

Chamisa a affirmé dans une interview accordée à l’Associated Press avant le vote que ses partisans avaient souvent été menacés de violence.

Les élections de mercredi dernier ont également été problématiques et le vote a été prolongé jusqu’à jeudi en raison d’une pénurie de bulletins de vote, notamment dans la capitale et dans d’autres zones urbaines qui sont des bastions de l’opposition. Les gens dormaient dans les bureaux de vote pour s’assurer qu’ils pouvaient voter.

Les responsables de Mnangagwa ont réagi avec colère aux rapports des missions d’observation africaines et occidentales selon lesquels les élections n’étaient pas conformes aux normes internationales en matière de démocratie. L’Union européenne et le Centre Carter ont également décrit une atmosphère d’intimidation et ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possible privation du droit de vote de certains électeurs.

En réponse, Mnangagwa a déclaré que certains observateurs étaient allés « au-delà de leurs limites » en remettant en question les lois adoptées par le parlement du Zimbabwe à l’approche des élections.

Il n’y a aucun signe de troubles dans le pays, les gens vaquant à leurs occupations mardi dans le centre Harare, qui regorge à nouveau de vendeurs après deux jours de calme alors que les gens évitaient les rues, craignant les violences qui ont marqué les précédentes élections zimbabwéennes.