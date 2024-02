Le parti d’Imran Khan formera-t-il le prochain gouvernement au Pakistan ? Le PTI ouvert à une alliance avec le Majlis Wahdat-i-Muslimeen : 10 choses à savoir

Quelques jours après que les électeurs pakistanais ont délivré un mandat fractionné, le suspense continue sur la formation du prochain gouvernement du pays. Alors que la Ligue musulmane du Pakistan (PML-Nawaz) de Nawaz Sharif et le Parti du peuple pakistanais (PPP) de Bilawal Bhutto-Zardari retardent la formation d’un gouvernement de coalition, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d’Imran Khan fait des progrès dans sa quête d’un gouvernement de coalition. alliance avec le Majlis Wahdat-i-Muslimeen et le Jamaat-i-Islami.

Le porte-parole du PTI, Rauf Hasan, a affirmé qu’en tant que parti le plus important, ses dirigeants devraient être invités à former le gouvernement. Notamment, les candidats soutenus par le PTI ne sont pas en mesure de former un gouvernement à moins de conclure une alliance avec un parti reconnu au Pakistan.

1. Rauf Hasan a déclaré qu’Imran Khan avait accepté une coalition entre le PTI et le Majlis Wahdat-i-Muslimeen dans le Centre et au Pendjab tandis que pour Khyber Pakhtunkhwa, le PTI formerait un gouvernement avec le Jamaat-i-Islami.

7. « Le PPP a décidé que nous ne sommes pas en mesure ou non de rejoindre le gouvernement fédéral nous-mêmes, et que nous ne sommes pas non plus intéressés à accueillir des ministères dans une telle configuration. Nous ne voulons pas non plus voir le chaos politique dans le pays”, a déclaré le média pakistanais. Aube a cité le leader du PPP.