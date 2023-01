Le parti d’Imran Khan dissout une assemblée dans une province pakistanaise

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Le parti de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a dissous mercredi une assemblée provinciale dans le nord-ouest du pays, où il détenait la majorité des sièges. Son rival, le parti au pouvoir de la Ligue musulmane pakistanaise, a critiqué cette décision, affirmant qu’elle visait à aggraver la crise politique et à imposer des élections législatives anticipées.

En tant que chef de l’opposition, Khan a fait campagne pour des élections anticipées et a affirmé – sans fournir de preuves – que son éviction en avril dernier lors d’un vote de censure au Parlement était illégal.

Il a également accusé son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif, l’armée pakistanaise et les États-Unis d’avoir orchestré son éviction. Sharif, les responsables de l’armée et Washington ont tous rejeté les allégations.

Khan a également misé sur sa popularité et son large soutien populaire pour forcer des élections anticipées, et a depuis son éviction organisé des rassemblements à travers le pays, appelant au vote. Mais Sharif et sa Ligue musulmane du Pakistan ont rejeté à plusieurs reprises les demandes, affirmant que les élections se tiendraient comme prévu – plus tard en 2023 – lorsque le parlement actuel achèvera son mandat de cinq ans.

Mercredi, Ghulam Ali, gouverneur de la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, a dissous l’assemblée locale là-bas, quelques jours seulement après qu’un autre allié de Khan, le législateur provincial Pervez Elahi, a dissous l’assemblée du Pendjab, la province la plus peuplée du pays, dans l’est du Pakistan.

Le parti Tehreek-e-Insaf de Khan était au pouvoir dans les deux provinces. La dissolution des chambres entraînera des élections anticipées à la fois au Khyber Pakhtunkhwa et au Pendjab – et pourrait conduire à la réélection du parti dans les deux provinces – mais n’entraînera probablement aucun changement au niveau national.

Le gouvernement de Sharif soutient que les tactiques de Khan, âgé de 70 ans, nuisent à l’économie du pays. Le Pakistan a été aux prises avec les conséquences d’inondations sans précédent qui ont dévasté le pays l’été dernier et qui, selon les experts, ont été exacerbées par le changement climatique. Le Pakistan, à court d’argent, est également confronté à une grave crise financière et à une violence militante incessante.

Khan, une ancienne star du cricket devenue homme politique islamiste, a été blessé dans une attaque à l’arme à feu alors qu’il dirigeait un rassemblement vers la capitale, Islamabad, en novembre dernier. L’un des partisans de Khan a été tué et plusieurs autres ont été blessés dans la fusillade.

Khan a accusé le gouvernement de Sharif d’être derrière l’attaque ; les autorités ont nié l’allégation. Le tireur a été interpellé sur place.

Depuis la tentative d’assassinat, Khan mène sa campagne politique depuis sa ville natale de Lahore, la capitale du Pendjab.

Riaz Khan, l’Associated Press