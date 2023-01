Le parti d’Imran Khan dissout une assemblée dans une province pakistanaise

Il a également accusé son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif, l’armée pakistanaise et les États-Unis d’avoir orchestré son éviction. Sharif, les responsables de l’armée et Washington ont tous rejeté les allégations.

Khan a également misé sur sa popularité et son large soutien populaire pour forcer des élections anticipées, et a depuis son éviction organisé des rassemblements à travers le pays, appelant au vote. Mais Sharif et sa Ligue musulmane du Pakistan ont rejeté à plusieurs reprises les demandes, affirmant que les élections se tiendraient comme prévu – plus tard en 2023 – lorsque le parlement actuel achèvera son mandat de cinq ans.