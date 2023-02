Le parti d’extrême droite autrichien retrouve son élan national

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il y a près de quatre ans, le parti populiste d’extrême droite autrichien a été évincé du gouvernement de coalition national à la suite d’un important scandale de corruption, et les électeurs l’ont puni dans les urnes.

Mais les gains à près de deux chiffres du parti lors des élections régionales de dimanche dans la province de Basse-Autriche ont confirmé une tendance politique au niveau national. Ces derniers mois, le Parti de la liberté a retrouvé son élan précédent et, selon de récents sondages, est désormais le parti le plus puissant de la petite nation alpine.

En Basse-Autriche, il a remporté 24,2 % des voix, en hausse de 9,4 points de pourcentage par rapport à la dernière élection au niveau de l’État en 2018. Le Parti populaire conservateur, quant à lui, qui dirige le gouvernement national, a perdu sa majorité absolue de longue date dans la région et a chuté 9,7 points de pourcentage à 39,9 %.

Au niveau national, la croissance du Parti de la liberté est encore plus prononcée. Le parti est en tête des sondages nationaux depuis cet automne, avec une moyenne d’environ 27 % dans la plupart des sondages devant les sociaux-démocrates de centre-gauche avec environ 25 % et le Parti populaire avec environ 21 %.

Fondé dans les années 1950, le Parti de la liberté était dirigé par d’anciens nazis de l’après-guerre. Il a adopté la rhétorique populiste et nativiste de droite pour laquelle il est connu aujourd’hui dans les années 1980 sous la direction de son ancien leader charismatique, Joerg Haider. Il est devenu l’un des premiers partis populistes de droite et l’un des plus prospères d’Europe et a siégé deux fois dans la coalition gouvernementale autrichienne, au début des années 2000 et de 2017 à 2019.

Les experts disent que le parti a réussi ces gains en appliquant sa rhétorique populiste, d’abord autrichienne, aux différentes crises qui ont frappé l’Europe ces derniers mois et années. Ses dirigeants critiquent les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, soulignent l’impact de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie, expriment leur scepticisme à l’égard des vaccins et des restrictions liées à la pandémie, et ont des positions dures sur la migration.

“Vous avez deux problèmes sur lesquels le (Parti de la liberté) … se distingue de tous les autres partis : le coronavirus et la guerre en Ukraine”, a déclaré Laurenz Ennser-Jedenastik, politologue à l’Université de Vienne. “Et puis il y a le retour de la question de la migration, où le (Parti de la liberté) est également le plus favorablement positionné pour récolter tous les bénéfices.”

“Je pense que ce sont tous les ingrédients dont vous avez besoin pour un assez bon résultat électoral”, a-t-il ajouté.

Le parti d’extrême droite a également profité des déboires des autres grands partis autrichiens. Le Parti populaire au pouvoir, en particulier, a été impliqué dans un scandale de corruption de longue date qui a rendu les problèmes passés du Parti de la liberté avec la corruption moins saillants.

“Le Parti de la liberté progresse ou atteint toujours de plus grands groupes d’électeurs lorsqu’il y a un vide thématique et de personnalité dans les deux partis traditionnels, le Parti populaire et les sociaux-démocrates”, a déclaré Peter Hajek, un sondeur basé à Vienne.

En 2017, le Parti de la liberté a remporté près de 26 % des élections législatives et est devenu le partenaire de gouvernement junior du Parti populaire sous le chancelier de l’époque, Sebastian Kurz.

Mais en mai 2019, des enregistrements vidéo secrets ont émergé du chef du Parti de la liberté semblant offrir des faveurs à un prétendu investisseur russe dans une villa sur l’île espagnole d’Ibiza. La soi-disant « affaire d’Ibiza » a fait chuter la coalition au pouvoir et déclenché des élections au cours desquelles le Parti de la liberté a chuté à 16 %.

Après cela, le Parti populaire a formé une coalition avec les Verts, un gouvernement en place depuis début 2020.

Depuis lors, cependant, la rhétorique du Parti de la liberté sur la pandémie, l’Ukraine et la migration l’a aidé à attirer ceux qui l’ont soutenu dans le passé, regagnant lentement mais sûrement sa position précédente dans les sondages.

De plus, les allégations persistantes de corruption au sein du Parti populaire au pouvoir ont ramené de nombreux électeurs auparavant mécontents au Parti de la liberté.

En 2021, Kurz a démissionné après être devenu la figure centrale d’une enquête sur la corruption. Depuis lors, les enquêteurs ont publié un filet constant de révélations sur Kurz et ses proches alliés, ce qui continue de nuire à l’image du chancelier Karl Nehammer et du reste du Parti populaire.

“Maintenant, il y a des électeurs du camp conservateur qui sont déçus parce qu’ils se sentent trahis” par le Parti populaire, a déclaré Hajek.

Les scandales passés du Parti de la liberté n’ont pas semblé déranger les électeurs de Basse-Autriche dimanche. Son principal candidat, Udo Landbauer, avait démissionné de son poste en 2018 en raison de ses liens avec une fraternité d’extrême droite qui utilisait un recueil de chansons antisémites.

Reste à savoir s’il pourra maintenir sa force actuelle jusqu’aux prochaines élections autrichiennes, actuellement prévues pour 2024. Si tel est le cas, il pourrait rejoindre d’autres partis d’extrême droite en Europe, y compris les Frères d’Italie et les Démocrates suédois, pour gagner – ou, dans le cas du Parti de la liberté, retrouver – une plus grande influence.

Hajek, le sondeur, a déclaré que la position du Parti de la liberté ressemble à la dernière itération d’un modèle électoral pour le parti : « Cela se produit tous les 10 ou 15 ans : la montée du Parti de la liberté, le pic, la chute ; la montée, le sommet, la chute », a-t-il déclaré. “C’est toujours la meme chose.”