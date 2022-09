Blex, posté sur Telegram, a déclaré que le but du voyage était “d’essayer d’avoir une image concrète de la situation humanitaire” dans la région ukrainienne occupée du Donbass. “Les reportages des médias occidentaux, en particulier le soi-disant radiodiffuseur public et les autres médias allemands pro-gouvernementaux, sont extrêmement à sens unique”, a-t-il déclaré.

La Russie affirme régulièrement sans preuves que les habitants des régions de Louhansk et de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, sont persécutés par le gouvernement ukrainien à Kyiv. En fait, la Russie a fomenté une guerre séparatiste dans les deux régions en 2014 et a longtemps exercé un contrôle sur les autorités locales des « républiques populaires » autoproclamées de Louhansk et de Donetsk.

L’Institut Robert Lansing, basé au Royaume-Uni, un groupe de recherche non partisan, qui a souligné la visite de l’AfD cette semaine, l’a décrite comme faisant partie des “opérations d’information et psychologiques” de Moscou pour détourner l’attention des crimes de guerre potentiels et discréditer l’Ukraine et ses alliés.