Le Parti démocrate du Dakota du Sud évince le président de l’État accusé d’avoir créé un environnement de travail hostile

FORT PIERRE, SD (AP) – Le Parti démocrate du Dakota du Sud a évincé Jennifer Slaight-Hansen de la présidence de l’État samedi au milieu d’accusations selon lesquelles elle aurait violé les règles du parti et créé un environnement de travail hostile pour le personnel.

Le Comité central d’État du parti a voté 57-0, avec deux abstentions, pour destituer Slaight-Hansen. Elle peut faire appel. Si son appel est rejeté, une nouvelle élection à la présidence aura lieu le 16 septembre à Rapid City.

Le chef Sioux Falls Argus a rapporté que Slaight-Hansen n’a pas assisté à la réunion à Fort Pierre. Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaires du journal pour savoir si elle contesterait le vote de rappel.

Depuis que Slaight-Hansen est devenue présidente en mai, les titulaires de charge et les militants du parti l’ont accusée de ne pas avoir correctement communiqué avec les 11 législateurs qui composent le caucus démocrate de la maison d’État, d’avoir embauché et licencié du personnel de manière inappropriée et d’avoir créé un nouveau poste sans en avertir le Conseil exécutif. Certains se sont également opposés à la manière dont l’État partie a rejoint le Biden Victory Fund, qui n’était pas inclus dans le budget du parti ni approuvé par le conseil d’administration. Plusieurs donateurs ont menacé de retenir leurs contributions.

L’ancienne sénatrice d’État Susan Wismer, de Britton, a qualifié Slaight-Hansen de membre dévoué du parti, mais a déclaré qu’elle pensait que les allégations découlaient du « fait qu’elle a marché sur beaucoup d’orteils ».

Les démocrates sont une minorité distincte dans le Dakota du Sud. Les républicains détiennent tous les bureaux de l’État, y compris les deux sièges du Sénat américain et un siège à la Chambre, et contrôlent à une écrasante majorité les deux chambres de l’Assemblée législative, 94-11 au total. Aucun candidat démocrate à la présidence n’a porté l’État depuis le président Lyndon Johnson en 1964.

Shane Merrill, qui était vice-président, assurera la présidence par intérim jusqu’aux élections de septembre.

« Cela a été un long processus difficile pour nous tous », a déclaré Merrill. « (Mon) téléphone n’arrête pas de sonner tous les jours, mais j’ai des raisons d’espérer. »

The Associated Press