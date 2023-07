Le parti de Rishi Sunak perd 2 sièges clés avant des sondages cruciaux au Royaume-Uni

Vendredi, les conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne occupaient l’ancien siège de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, mais ont vu de fortes majorités dans deux autres sièges s’effondrer alors que les scandales et la forte inflation faisaient des ravages. On s’attendait à ce que Rishi Sunak devienne le premier Premier ministre à perdre trois sièges parlementaires en une journée, mais cette humiliation a été épargnée en raison d’une courte victoire dans le siège de l’ouest de Londres, Uxbridge et South Ruislip.

Bien que ce résultat ait pu offrir un certain soulagement à Sunak assiégé, l’élimination de la majorité de 19 000 de son parti au siège de Somerton et Frome et de sa majorité de 20 000 dans la circonscription de Selby et Ainsty sera un coup de marteau avant les élections générales prévues l’année prochaine.

Le parti travailliste a remporté le siège de Selby et Ainsty, dans le nord de l’Angleterre, par 16 456 voix contre 12 295, annulant ainsi son plus gros déficit lors d’une élection partielle depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le candidat vainqueur, Keir Mather, 25 ans, a déclaré dans son discours de victoire que « pendant trop longtemps, les conservateurs ici et à Westminster nous ont laissé tomber », accusant le gouvernement de « négligence et de complaisance ».

Dans le siège du sud-ouest de l’Angleterre de Somerton et Frome, les libéraux démocrates ont gagné par 21 187 contre 10 179, la candidate gagnante Sarah Dyke saluant une « victoire étonnante et historique » et visant le « gouvernement lamentable ».

« Nous avons été déçus et pris pour acquis. Ce gouvernement est trop occupé à être un cirque de chaos – ça suffit », a-t-elle déclaré.

On s’attendait également à ce que les conservateurs perdent l’ancien siège de Johnson à Uxbridge et South Ruislip, mais ils ont gagné par 13 965 voix contre 13 470, portant un coup dur au leader travailliste Keir Starmer et au maire travailliste de Londres Sadiq Khan.

Le candidat gagnant, Steve Tuckwell, a déclaré que le problème « numéro un » avait été l’extension par Khan d’une taxe sur les véhicules polluants aux arrondissements extérieurs de Londres.

Il a déclaré que les députés travaillistes occupant des sièges similaires « vont maintenant paniquer » et que le résultat est susceptible de déclencher des conversations entre Starmer et Khan.

‘Problèmes locaux’

Cependant, de lourdes défaites lors des deux autres concours rendent Sunak de plus en plus vulnérable avant les élections générales probables de l’année prochaine, la pause de six semaines du Parlement apportant un soulagement bienvenu.

Le principal parti travailliste d’opposition bénéficie actuellement d’une avance à deux chiffres dans les sondages et est sur le point de reprendre le pouvoir pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Il a maintenant remporté six élections partielles depuis mars de l’année dernière, avec deux de ces sièges capturés aux conservateurs.

Le concours d’Uxbridge et de South Ruislip a été déclenché après que le scandale goudronné Johnson a démissionné de son poste de député le mois dernier.

Il a démissionné après avoir appris qu’un comité parlementaire interpartis avait conclu qu’il avait délibérément menti aux législateurs au sujet des partis qui brisaient le verrouillage pendant la pandémie de Covid, et a recommandé une suspension de 90 jours.

Alors qu’une grande attention avait été accordée à Johnson, l’électrice Deborah Willott, 65 ans, a déclaré à l’AFP: « C’est une élection partielle donc c’est vraiment axé sur les problèmes locaux beaucoup plus que s’il s’agissait d’une élection générale », alors qu’elle votait dans un bureau de vote d’église.

L’allié de Johnson, Nigel Adams, a démissionné peu de temps après après avoir échoué à être nommé pour une pairie, déclenchant l’élection partielle de Selby et Ainsty.

Le troisième vote à Somerton et Frome a été appelé après la démission de son député conservateur David Warburton suite à un aveu de consommation de cocaïne.

Sunak, qui n’a pas été visible pendant la campagne électorale, a cherché à projeter une image de statu quo jeudi, mais a informé en privé les députés d’arrière-ban de s’attendre au pire.

Sunak lutte

Sunak est devenu Premier ministre après le mandat désastreux de 44 jours de son prédécesseur Liz Truss et a initialement réussi à stabiliser les marchés financiers paniqués par son programme radical de réduction des impôts.

Mais l’ancien ministre des Finances, âgé de 43 ans, a eu du mal à renverser la fortune déclinante de son parti, qui s’est installée pour la première fois lors du scandale dit du « Partygate » sous Johnson.

Les efforts de redressement de Sunak ont ​​été en partie entravés par une inflation élevée et persistante, qui ces derniers mois a de nouveau effrayé les marchés.

Avec des taux d’intérêt à leur plus haut niveau en 15 ans, poussant les coûts des prêts hypothécaires et autres emprunts toujours plus élevés, la pire crise du coût de la vie depuis une génération montre peu de signes de ralentissement.

Sunak a lancé l’année en faisant cinq vœux clés aux électeurs, notamment la réduction de moitié de l’inflation, la croissance de l’économie et la réduction des temps d’attente au National Health Service surchargé.

Il a fait peu de progrès sur la plupart des promesses, et il y a des craintes persistantes que le Royaume-Uni ne bascule dans la récession cette année alors que les taux d’intérêt élevés limitent les dépenses.

La préférence nette de Sunak est tombée à son plus bas niveau (-40) depuis son entrée à Downing Street, les deux tiers des Britanniques déclarant avoir une opinion défavorable de lui, selon YouGov.

