Le parti de Rishi Sunak attaque le chef de l’opposition britannique

Keir Starmer a défendu un certain nombre de causes importantes en tant qu’avocat des droits de l’homme.

Londres:

Les conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne multiplient les attaques personnelles contre le leader travailliste de l’opposition et ancien éminent avocat Keir Starmer, qui devrait devenir Premier ministre après les prochaines élections générales.

Les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak et les journaux de droite sympathisants ciblent le bilan de Starmer en tant qu’avocat des droits de l’homme et procureur général de premier plan dans le but de regagner le soutien de son parti de centre-gauche.

Les politologues considèrent les attaques comme une tactique de plus en plus désespérée de la part d’un gouvernement à court d’idées et probablement à l’agonie, après 14 ans au pouvoir.

“Êtes-vous un terroriste ayant besoin de conseils juridiques? Mieux vaut appeler Keir”, lit-on dans une maquette d’affiche publiée cette semaine par les conservateurs sur X, le site de réseau social anciennement appelé Twitter.

“Quand @RishiSunak voit un groupe scander le jihad dans nos rues, il les interdit. Keir Starmer les facture”, a ajouté le parti dans un commentaire adjacent.

L’enquête concernait les conseils que Starmer avait donnés au groupe islamiste Hizb ut-Tahrir en 2008, lorsque l’organisation avait contesté l’interdiction de ses activités en Allemagne.

Le gouvernement de Londres a déclaré cette semaine le Hizb ut-Tahrir organisation « terroriste » et lui a interdit d’opérer au Royaume-Uni.

Sunak a déclaré mercredi lors des questions hebdomadaires du Premier ministre à la Chambre des communes que le groupe désormais interdit avait été autrefois « un client » de Starmer.

“Si Keir Starmer n’était pas le chef de l’opposition, il représenterait encore un grand nombre de ces gens aujourd’hui”, a déclaré ensuite l’attaché de presse de Sunak aux journalistes.

Un porte-parole travailliste a souligné que Starmer ne représentait pas officiellement le Hizb ut-Tahrir et qu’il était devenu peu après procureur en chef de l’État d’Angleterre et du Pays de Galles.

“La nature du métier d’avocat est que vous représentez et conseillez toute une gamme de clients, y compris des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord”, a-t-il ajouté.

Les brickbats correspondent à un modèle. La presse britannique favorable aux conservateurs a récemment rapporté que Starmer avait représenté un membre de l’armée républicaine irlandaise et prédicateur de la haine Abu Qatada.

Les experts travaillistes et juridiques réitèrent que Starmer aurait été obligé de le faire en vertu de la « règle du rang de cabine », qui garantit que chacun bénéficie d’une représentation légale, quelle qu’elle soit.

“Pas de pistolet fumant”

Ces affronts personnels sont également liés aux soi-disant guerres culturelles en Grande-Bretagne, Sunak, 43 ans, ancien banquier d’investissement de formation privée, accusant Starmer, 61 ans, d’être un “avocat de gauche”.

Starmer a défendu un certain nombre de causes importantes en tant qu’avocat des droits de l’homme, notamment la défense des syndicats et des militants anti-McDonald’s.

Il a également veillé à ce que la police d’Irlande du Nord respecte la législation relative aux droits de l’homme.

En 2008, Starmer a été nommé directeur des poursuites pénales pour l’Angleterre et le Pays de Galles au Crown Prosecution Service (CPS), poste qu’il a occupé jusqu’en 2013.

Il a supervisé les poursuites contre des législateurs pour abus de leurs dépenses, des journalistes pour piratage téléphonique et de jeunes émeutiers impliqués dans les troubles de 2011 à travers l’Angleterre, gagnant le titre de chevalier, lui donnant le titre de « Sir Keir », en 2015.

Le riche privé Sunak a accusé Starmer, le fils d’un outilleur et d’une infirmière qui dirigeait un sanctuaire d’ânes, d’être “indulgent avec le crime, indulgent avec les criminels”, et l’a surnommé “Sir Softie”.

Starmer a déclaré cette semaine dans un documentaire d’ITV que “bien sûr” des erreurs auront été commises au cours de son mandat à la tête du CPS.

“Mais il n’y aura pas de preuve irréfutable, pas de squelettes dans le placard”, a-t-il insisté.

Un sondage YouGov publié cette semaine a révélé que les travaillistes avaient 27 points d’avance sur les conservateurs, avant les élections dont Sunak n’a pas encore annoncé la date.

L’enquête donne au parti au pouvoir un soutien de seulement 20 pour cent, ce qui suggère qu’il se dirige vers une défaite écrasante.

Les conservateurs ont présidé à une crise paralysante du coût de la vie ces derniers mois, ont enregistré des listes d’attente record pour les soins hospitaliers et ont servi cinq premiers ministres depuis le vote sur le Brexit en 2016.

« Le placard est vide, n’est-ce pas ? Robert Ford, politologue à l’Université de Manchester, a évoqué la motivation des attaques personnelles.

“Ils n’ont pas grand-chose sur quoi courir.”

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, ne pense pas que les piques toucheront les électeurs.

“Il est peu probable que les questions personnelles l’emportent sur les problèmes économiques qui tuent ce gouvernement, notamment l’état de l’économie et du système national de santé”, a-t-il déclaré à l’AFP.

