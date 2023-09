Le parti de Poutine remporte des sondages controversés dans les régions ukrainiennes annexées : rapports | Guerre Russie-Ukraine

La Russie a clôturé des élections régionales et municipales largement condamnées, notamment dans quatre régions orientales annexées à l’Ukraine, apportant ainsi un soutien solide au président Vladimir Poutine.

Les élections d’une semaine, qui se sont terminées dimanche, se sont déroulées dans un contexte de critiques concernant le trucage des votes et de la volonté de l’Ukraine de récupérer ses territoires.

Le Conseil de l’Europe, principal groupe de défense des droits de l’homme en Europe, a qualifié les élections de violation flagrante du droit international, tandis que Kiev et ses alliés ont déclaré qu’il s’agissait d’une tentative illégale visant à renforcer l’emprise de Moscou sur les régions du sud et de l’est de l’Ukraine.

Les données publiées par Moscou et des responsables mandataires montrent que les électeurs des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, ravagées par la guerre, ont soutenu le parti Russie unie de Poutine avec plus de 70 pour cent des voix dans chaque territoire, ont rapporté les agences de presse officielles.

Les chiffres détaillés du vote n’ont pas été immédiatement publiés.

Tous les alliés de la Russie, à l’exception d’une poignée, reconnaissent ces régions comme faisant partie de l’Ukraine.

Les résultats signifient que les gouverneurs triés sur le volet par Moscou dans les territoires, un mélange de chefs séparatistes vétérans et de petits politiciens pro-russes locaux, remportent des mandats complets.

Aucune des quatre régions n’est entièrement contrôlée par l’armée russe.

L’Ukraine, qui a lancé en juin une contre-offensive épuisante pour libérer ses terres, a lentement regagné des territoires dans la région de Zaporizhia et a également revendiqué quelques avancées à Donetsk, autour de la ville détruite de Bakhmut.

Dmitri Medvedev, ancien président russe et dirigeant de Russie unie, a remercié tous les électeurs venus voter dans les régions annexées.

« Nous apprécions les votes de tous les électeurs, mais probablement ceux des habitants de nos nouveaux territoires… leurs votes ont une signification absolue pour notre parti », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse TASS. « Il ne s’agit pas d’un simple mandat de confiance… dans une certaine mesure, c’est effectivement un acte de courage civique et notre parti devrait le traiter de cette façon. »

Dans toute la Russie, Russie Unie a remporté toutes les élections de gouverneur de province auxquelles elle a participé. Toutefois, dans les régions votant, la compétition électorale a été limitée, car les autorités ont empêché les candidats forts, dont certains du Parti communiste, principal parti d’opposition russe, de se présenter.

Toutes les forces politiques légales et significatives en Russie, y compris la mosaïque de partis d’opposition qui offrent un semblant de concurrence lors des élections, sont globalement fidèles à Poutine et à sa guerre en Ukraine qui dure depuis 18 mois.

« Pas de vraies élections »

Stanislav Andreychuk, coprésident de Golos, un groupe de défense des droits des électeurs désigné « agent étranger » par le gouvernement russe, a déclaré que les cas de fraude électorale dans de nombreuses régions de Russie montraient que « ce ne sont pas de véritables élections ».

Andreychuk a déclaré que son organisation avait reçu des informations faisant état de détentions de candidats de l’opposition, de vandalisme de leurs voitures et, dans un cas, de documents militaires remis aux observateurs électoraux.

« Ils font des choses absolument impensables », a-t-il déclaré.

Mais le Kremlin a déclaré que les élections étaient libres et équitables en Russie et que les sondages d’opinion et les nombreuses victoires électorales montraient que Poutine était de loin l’homme politique le plus populaire du pays.

Parmi les chefs régionaux réélus figurait le puissant maire de Moscou, Sergueï Sobianine, un proche allié de Poutine.

Avec pratiquement aucune opposition, les premiers résultats ont montré que Sobianine a remporté plus de 75 pour cent des voix dans la capitale russe, considérée comme l’une des régions du pays les plus opposantes.

En 2013, Sobianine a failli être battu par le militant anti-corruption Alexeï Navalny. Le politicien de l’opposition, qui a été emprisonné en 2020 pour d’anciennes accusations de fraude, selon ses alliés, étaient un prétexte pour mettre fin à son travail politique, a rejeté le vote derrière les barreaux.

Avant les élections, les habitants de Moscou avaient félicité Sobianine pour la modernisation de la plus grande ville d’Europe. Le loyaliste du Kremlin – au pouvoir depuis 2010 – a présidé de nombreux mégaprojets qui ont transformé le paysage de Moscou.

« Moscou s’épanouit sous nos yeux », a déclaré à l’AFP Rukhin Aliyev, un étudiant de 21 ans.

Le musicien Kirill Lobanov a déclaré que Sobianine avait « très bien réussi » en tant que maire, en particulier « au cours de la dernière année » marquée par le conflit.

Les critiques du Kremlin ont déclaré que les élections à Moscou étaient facilement truquées en raison du système de vote électronique de la capitale, qui, selon eux, est impossible à auditer.

Des systèmes similaires ont été déployés dans de nombreuses autres régions russes.

Les observateurs affirment que l’une des rares courses compétitives dans les 11 fuseaux horaires de la Russie a eu lieu dans la région reculée de Khakassie en Sibérie, où le gouverneur Valentin Konovalov cherche à être réélu.

Le communiste de 35 ans a battu un candidat soutenu par le Kremlin en 2018 après une vague de manifestations rares dans cette région montagneuse peu peuplée.

Lors de la campagne de cette année, il a d’abord affronté le candidat soutenu par Moscou, Sergueï Sokol, qui se présentait comme un « héros » décoré par le Kremlin et ayant combattu en Ukraine.

Sokol a abandonné à la dernière minute, invoquant des raisons de santé.

Konovalov est l’un des rares dirigeants régionaux non soutenus par le Kremlin à rester en fonction.