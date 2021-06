Le parti de Netanyahu perd sa tentative de dernière minute d’empêcher ses rivaux de former un nouveau gouvernement israélien

Naftali Bennett, qui dirige le parti Nouvelle Droite, a annoncé dimanche qu’il soutenait les efforts du chef de Yesh Atid, Yair Lapid, pour former un gouvernement d’unité afin d’assurer la destitution de Netanyahu de ses fonctions. Le soutien de New Right a été obtenu par un accord selon lequel Bennett serait le chef du pays dans le cadre d’un accord de rotation et céderait plus tard le poste de premier ministre à Lapid.

Le Likud de Netanyahu a répondu à la déclaration de New Right en soumettant des lettres aux conseillers juridiques du président et du parlement du pays affirmant que Lapid n’avait pas le pouvoir de confier la direction à Bennett. Rivlin a rapidement rejeté la demande du Likud, affirmant que Lapid pourrait être nommé «Premier ministre alternatif», permettant à la fois aux dirigeants de New Right et de Yesh Atid de servir en tant que Premier ministre à tour de rôle.

Le président israélien a cependant convenu avec le Likud que, pour former le nouveau gouvernement, Lapid et New Right doivent fournir à Rivlin un accord formel décrivant tous les détails du nouveau gouvernement d’ici minuit (heure locale) mercredi.

Bien que l’on ne sache pas encore qui d’autre participe à la coalition gouvernementale nouvellement proposée, il devrait s’agir d’un groupement de partis de droite, centristes et de gauche, y compris la minorité arabe d’Israël.

Israël a organisé quatre élections depuis avril 2019, après l’effondrement de la coalition de Netanyahu en raison de désaccords sur des préoccupations concernant son procès pour corruption imminent. Bien que le Likud ait obtenu le plus de sièges dans trois de ces quatre concours, Netanyahu a échoué à chaque fois à former une nouvelle coalition et aucun parti n’a réussi à obtenir un soutien suffisant pour le destituer du pouvoir.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!