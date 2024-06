Le parti de Nelson Mandela a subi un coup sismique lors des élections. Où va-t-il laisser l’Afrique du Sud ?

Johannesbourg, Afrique du Sud

Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, devrait perdre la majorité pour la première fois en 30 ans après les élections nationales de cette semaine, marquant le plus grand changement politique dans le pays depuis la fin de l’apartheid.

Avec des résultats dans 90 % des circonscriptions électorales à 17 h 10 HE, le soutien à l’ANC était de 41,04 %. Le parti d’opposition officielle, l’Alliance démocratique (DA) centriste, a obtenu 21,72 % des voix.

Derrière eux se trouvaient deux partis dissidents de l’ANC : le nouveau parti uMkhonto weSizwe (MK), dirigé par Zuma, a obtenu 13,69 % des voix, et le parti d’extrême gauche Economic Freedom Fighters (EFF) en a obtenu 9,46 %, selon les données de la commission électorale du pays. montré.

Les électeurs, excédés, ont porté un coup sismique au parti de Nelson Mandela après des années de scandales de corruption et de mauvaise gestion économique. En conséquence, l’ANC sera contraint de former une coalition pour gouverner le pays le plus inégalitaire du monde.

Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud et de l’ANC – et autrefois favori de Mandela pour lui succéder à la tête – a promis une « nouvelle aube » lorsqu’il a succédé en 2018 à l’ancien président en disgrâce Jacob Zuma.

Mais nombreux sont ceux qui estiment que ces promesses ne se sont jamais concrétisées et que les résultats des élections reflètent une population profondément frustrée par la direction prise par le pays. Les Sud-Africains pourraient désormais faire face à des semaines d’incertitude politique, alors que l’ANC cherche à conclure un accord de coalition avec ses anciens rivaux.

La réprimande adressée à l’ANC n’était guère inattendue, reflétant un mécontentement généralisé à l’égard du parti au pouvoir. Mais l’ampleur des pertes en a surpris certains.

« Ce que nous avons vu, c’est que les électeurs sont mécontents de l’histoire récente de l’ANC. En particulier, ce qui s’est passé dans les années Zuma et ce qui a suivi », a déclaré à CNN l’analyste et ancienne députée de l’ANC Melanie Verwoerd.

Il y a eu « une arrogance générale et une perte de lien avec l’électeur général du côté de l’ANC », a déclaré Verwoerd, ajoutant que des partis comme MK et l’EFF ont capitalisé sur ce mécontentement.

Zuma – un critique féroce de Ramaphosa – a été contraint de démissionner de son poste de dirigeant en 2018 et a purgé un bref séjour en prison en 2021 pour outrage au tribunal. La Cour constitutionnelle a interdit à l’homme de 82 ans de se présenter aux élections parlementaires en mai, mais son visage est resté sur le bulletin de vote du parti MK.

Des négociations substantielles commenceront probablement une fois que les résultats finaux seront annoncés. Les partis politiques auront deux semaines pour former un gouvernement de coalition avant qu’un nouveau parlement ne se réunisse pour élire le président du pays. S’ils échouent, de nouvelles élections devront être organisées.

« Je n’ai aucune sympathie pour M. Ramaphosa et son parti », a déclaré le chef du DA, John Steenhuisen, à CNN lors d’un entretien au Centre national des résultats des élections.

« C’est leur manque de courage face à la perspective de M. Zuma et à ses péchés d’omission et de commission qui l’ont amené à devenir une force politique qui est venue les anéantir dans des endroits comme le KwaZulu-Natal et d’autres régions du pays. .»

La province côtière peuplée du KwaZulu-Natal, où se trouve la principale ville de Durban, est traditionnellement un bastion du parti conservateur Inkatha Freedom Party (IFP).

Zuma a fait face à des centaines d’accusations de corruption, de fraude et de racket au fil des ans. Il les a toujours niés et est devenu connu sous le nom de « Président du Téflon » car peu d’hommes politiques auraient pu survivre aux scandales auxquels il a été confronté et surmonté.

Les analystes avec lesquels CNN s’est entretenu, dont Verwoerd, estiment que la coalition la plus probable se situerait entre l’ANC et le DA. Mais d’autres sont plus sceptiques quant à ce résultat. Ils conviennent tous que le pays se trouve en territoire inconnu.

Steenhuisen a déclaré à CNN qu’il souhaitait faire partie d’une coalition gouvernementale et qu’il pensait qu’une coalition « pouvait fonctionner ». Avant les élections, le DA avait déjà formé un bloc avec des partis d’opposition plus petits, appelé la Charte multipartite.

Ce qu’il qualifie de « coalition apocalyptique » est l’une des autres options sur la table : un accord entre l’ANC-EFF ou même le MK.

Mais avec un tel mépris au sein de ces partis séparatistes à l’égard de Ramaphosa, cela demanderait de nombreuses négociations.

L’EFF est dirigé par l’ancien leader de la jeunesse de l’ANC, Julius Malema. Il prône l’expropriation des terres sans compensation et un nationalisme d’État radical. Le manifeste du parti MK contient des idées globalement similaires et exige une refonte de la constitution du pays afin de redonner davantage de pouvoirs aux dirigeants traditionnels.

Depuis l’avènement de la démocratie en 1994, le paysage politique sud-africain n’a jamais été aussi flou.

Mais certains analystes estiment – ​​malgré l’incertitude – que les résultats de ces élections pourraient constituer une victoire pour la démocratie.

« C’est probablement une maturité dans la démocratie, nous avions besoin de changement et il n’est jamais bon d’avoir une telle domination d’un parti unique dans un pays », a déclaré Verwoerd.

« Cela pourrait être un peu plus instable à mesure que nous avançons dans le futur. Mais pour le bien de la démocratie, c’est probablement une bonne chose.»

Elle a déclaré que les perspectives de l’ANC avaient chuté de façon spectaculaire sous le président précédent.

« Une fois les années Jacob Zuma passées, il est devenu quasiment inévitable qu’il y ait un glissement », a-t-elle ajouté.

L’ANC a accédé au pouvoir en 1994 grâce à un gage pour « construire une vie meilleure pour tous », remportant près de 63 % des voix lors de la première élection démocratique du pays.

Trois décennies plus tard, la corruption généralisée, la montée du chômage, les coupures d’électricité paralysantes et la faible croissance économique ont de graves conséquences sur les Sud-Africains.

L’économie a régressé au cours de la dernière décennie, comme en témoigne la forte baisse du niveau de vie. Selon le Banque mondialele produit intérieur brut par habitant a chuté par rapport à son pic de 2011, laissant le Sud-Africain moyen 23 % plus pauvre.

L’Afrique du Sud a le taux de chômage le plus élevé au monde, selon la Banque mondiale. Les inégalités sont également les pires au monde.

Les Sud-Africains noirs, qui représentent 81 % de la population, sont les premières victimes de cette situation désastreuse. Le chômage et la pauvreté restent concentrés dans la majorité noire, en grande partie à cause de l’échec de l’école publique, tandis que la plupart des Sud-Africains blancs ont un emploi et perçoivent des salaires considérablement plus élevés.

Tout gouvernement de coalition sera une pilule amère à avaler pour l’ANC et Ramaphosa, qui pourraient bientôt se battre pour sa vie politique.

D’éminents analystes estiment que l’ANC dépendait trop de son héritage.

« L’ANC faisait campagne sur trois décennies de son existence. Mais personne ne regardait le président actuel », a déclaré TK Pooe, maître de conférences à la Wits School of Governance de Johannesburg. Il estime que Ramaphosa est « sous pression ».

« Historiquement, c’est une gêne pour lui. Il se présente toujours comme le prochain Nelson Mandela », a déclaré Pooe à CNN. Mais « aux derniers souvenirs, Nelson Mandela n’a jamais perdu une élection ».

Pooe a déclaré qu’avec cette élection, les électeurs ont dit trois choses à l’ANC : « des emplois, des emplois, des emplois ».

Il est très incertain qu’un gouvernement de coalition puisse répondre aux attentes du peuple, mais une chose est sûre : l’Afrique du Sud et l’ANC – l’ancien mouvement de libération de Mandela qui a triomphé de l’apartheid – ne seront plus jamais les mêmes.