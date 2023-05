Le parti de Naveen Patnaik assistera à l’inauguration du nouveau Parlement par le PM

Biju Janata Dal, ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré qu’il participerait dimanche à l’inauguration du nouveau parlement par le Premier ministre Narendra Modi – le premier des partis non NDA à envoyer un RSVP positif. L’opposition a massivement boycotté le programme, accusant le gouvernement d’insulter le président Draupadi Murmu.

Rejetant le plan de boycott de l’opposition, le BJD a déclaré que le président et le parlement étaient « saints » et que les questions pouvaient être débattues plus tard.

« Le président de l’Inde est le chef de l’État indien. Le Parlement représente les 1,4 milliard d’habitants de l’Inde. Les deux institutions sont des symboles de la démocratie indienne et tirent leur autorité de la Constitution de l’Inde », lit-on dans un communiqué du parti publié ce soir.

« Le BJD estime que ces institutions constitutionnelles devraient être au-dessus de toute question susceptible d’affecter leur caractère sacré et leur honneur. De telles questions peuvent toujours être débattues plus tard dans l’auguste maison. Par conséquent, le BJD fera partie de cette occasion capitale », ajoute le communiqué.

Plus tôt dans la journée, 20 partis de l’opposition ont annoncé qu’ils boycotteraient la cérémonie de dimanche, qualifiant le projet d’inauguration du nouveau parlement par le Premier ministre d’« assaut direct contre la démocratie ».

« Cet acte indigne insulte la haute fonction du président et viole la lettre et l’esprit de la constitution. Il sape l’esprit d’inclusion qui a vu la nation célébrer sa première femme présidente adivasi », ont déclaré les partis d’opposition dans un communiqué.

M. Patnaik, quintuple ministre en chef d’Odisha, a toujours maintenu son parti à égale distance du Congrès et du BJP. Mais il a souvent offert un soutien basé sur les problèmes au BJP.

Avant les élections de Lok Sabha l’année prochaine, le chef du BJD a clairement indiqué que son parti ne ferait partie d’aucun front d’opposition. Le BJD, dit-il, fera cavalier seul aux élections générales de 2024.

L’annonce est intervenue après sa rencontre avec le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar et un jour où il avait rencontré le Premier ministre Narendra Modi à Delhi. Il a cependant qualifié cela de « réunion de courtoisie » et a indiqué que son statut de non-aligné ne changerait pas de si tôt.

Le BJP a balayé le boycott de l’opposition, qui ferait pratiquement de la cérémonie de dimanche un spectacle du parti au pouvoir.

« Nous avons invité tout le monde. Ils peuvent décider selon leur sagesse », a déclaré le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, sans commenter la décision de l’opposition.

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a exhorté les partis d’opposition à reconsidérer leur décision.