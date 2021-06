Le parti de Merkel remporte les élections d’État alors que le « battage médiatique » des Verts s’estompe

Sortez des sondages publiés par les radiodiffuseurs publics ARD et MDR a vu la CDU avec 37,1 % des voix devant l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne (AfD) qui a obtenu 20,8 % des voix. Pendant ce temps, le Parti Vert, qui plus tôt cette année a vu un rebond national dans les sondages des électeurs, n’a reçu que 5,9% des voix, le plaçant à la cinquième place.

Le résultat sera un coup dur pour le Parti vert qui avait été considéré comme un candidat pour faire partie – ou même diriger – d’un gouvernement de coalition après les élections générales de septembre. Mais les analystes pensent désormais que le rebond des Verts pourrait désormais s’estomper.

« Une grande partie du battage médiatique vert que nous avons vu au cours des sept dernières semaines, depuis qu’ils ont choisi Annalena Baerbock comme candidate (à la chancelière) a tout simplement été exagérée », a déclaré lundi à CNBC Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg.

« Il y a une certaine fascination naturelle pour le nouveau, mais quand il s’agit vraiment de penser » à qui voulons-nous vraiment diriger ce pays, à qui faisons-nous confiance pour gérer les choses raisonnablement « , alors les électeurs s’en tiennent à ce qu’ils savent, » il ajouta.

Schmieding a noté qu’avec le rebond de l’économie allemande et la bonne gestion de la pandémie, les Allemands « n’ont aucune raison d’aspirer au changement ». Berenberg Bank soutient que le résultat le plus probable des élections fédérales reste une coalition entre la CDU et son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), et les Verts, avec une probabilité de ce scénario à 60 %.

Alors que les élections régionales en Saxe-Anhalt (un petit État d’environ 2,2 millions d’habitants) ont montré peu de soutien aux Verts, les analystes notent que les sondages nationaux placent toujours les Verts à la deuxième place de l’alliance CDU/CSU. Néanmoins, le parti a vu sa note dans les sondages baisser après un net rebond en avril et mai après que le parti eut élu Annalena Baerbock comme candidate aux élections fédérales. Encore, Sondage des sondages de Politico place la CDU/CSU avec 25 % des voix en septembre prochain, et les Verts avec 23 %.