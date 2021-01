BERLIN – Le plus grand parti politique d’Allemagne choisira un nouveau chef samedi, le vainqueur étant bien placé pour succéder à Angela Merkel en tant que prochaine chancelière de la première économie européenne. Quel que soit le résultat, cela marquera un nouveau chapitre pour l’Allemagne et l’Europe, où le leadership assuré mais constant de Mme Merkel est une constante depuis 15 ans. Elle a gagné le respect de maintenir l’Europe ensemble à travers des crises répétées et, plus récemment, sa gestion habile de la pandémie de coronavirus au cours de l’année écoulée. «Dans un sens, une époque se termine», a déclaré Herfried Münkler, politologue à l’Université Humboldt de Berlin. «Mais dans certaines positions de base, telles que la situation géopolitique et les conditions économiques au sein de l’UE, tout reste inchangé, quel que soit le chancelier.» Les électeurs allemands éliront un nouveau gouvernement le 26 septembre, et l’Union chrétienne-démocrate conservatrice de Mme Merkel reste le parti le plus populaire du pays, selon un sondage réalisé la semaine dernière par Infratest / Dimap.

Mme Merkel a dirigé le parti pendant 18 ans et a démissionné en 2018. Elle a été remplacée par l’ancienne héritière présumée Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a annoncé son propre départ il y a près d’un an à cause de conflits internes au parti. Depuis, trois hommes se battent pour le poste de direction. Mais aucun favori clair n’a émergé. Alors que les trois candidats semblent avoir beaucoup en commun – tous des hommes, tous des catholiques romains, tous de l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie – chacun a une vision divergente de l’avenir du parti qui a gouverné l’Allemagne pendant 50 des années. 70 dernières années. Voici un aperçu des candidats et où leur leadership pourrait mener l’Allemagne:

Armin Laschet – le centriste En termes d’expérience, M. Laschet, le gouverneur de l’État le plus peuplé d’Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie depuis 2017, a la main la plus forte. Seul candidat à avoir remporté une élection et à avoir exercé les fonctions de gouverneur, M. Laschet, 59 ans, a néanmoins eu du mal à susciter l’enthousiasme pour sa campagne. Il a annoncé sa candidature en février dernier, aux côtés du ministre de la Santé de Mme Merkel, Jens Spahn, qui s’est classé au-dessus de la chancelière comme le politicien le plus populaire d’Allemagne dans une enquête fin décembre. M. Spahn avait sollicité le poste de direction du parti en 2018, mais cette fois-ci, il s’est engagé à soutenir M. Laschet.