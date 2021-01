Le premier ministre de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, et nouveau chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) (à gauche) est félicité par le politicien de la CDU Friedrich Merz après son élection lors d’un congrès du parti numérique pour élire un nouveau chef le 16 janvier 2021 à Berlin . | Photo par Christian Marquar – Piscine / Getty Images

Armin Laschet remporte le concours à la direction de la CDU.

Le parti de la chancelière allemande Angela Merkel a décidé de garder son cap centriste.

Samedi, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit a élu Armin Laschet, premier ministre de l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, à la présidence du parti.

Laschet est très considérée comme le successeur centriste de Merkel, qui a démissionné de son poste de chef du parti en décembre 2018 et a déclaré qu’elle ne se présenterait pas à une réélection à la chancelière. Laschet pourrait également être celle qui la remplacera en tant que chancelière lorsque l’Allemagne organisera des élections en septembre.

« Il est définitivement considéré comme le candidat de la continuité », a déclaré Sudha David-Wilp, un haut responsable transatlantique au German Marshall Fund, à propos de Laschet, ajoutant qu’il avait une « expérience exécutive de bonne foi » en tant que chef de l’Etat le plus peuplé d’Allemagne.

Laschet a battu Friedrich Merz, un personnage beaucoup plus conservateur, lors d’un second tour, 521 à 466, lors d’une conférence du parti qui s’est tenue virtuellement à cause de la pandémie de coronavirus. Merz est un radical qui tirerait certainement la CDU vers la droite pour tenter de retirer certains électeurs du parti d’extrême droite allemand, Alternative pour l’Allemagne, ou AfD. (Un autre candidat, Norbert Röttgen, ancien ministre de l’Environnement, a été éliminé au premier tour de scrutin.)

L’élection de la CDU offre une certaine clarté – mais pas beaucoup – sur l’avenir politique de l’Allemagne dans une période incertaine pour l’Allemagne et le monde.

Laschet a de très bonnes chances de se présenter comme candidat de la CDU à la chancelière aux élections fédérales d’automne, mais beaucoup dépendra du déroulement des prochains mois, y compris des prochaines élections régionales qui serviront de premier test de leadership à Laschet. Et il sera également surveillé de près pour savoir comment il dirige son parti à travers la flambée actuelle de Covid-19 et la campagne de vaccination.

La sortie de Merkel est planifiée depuis longtemps, mais elle se produit dans une période particulièrement tumultueuse: au milieu de la pandémie, d’une crise économique mondiale et de bouleversements politiques dans les pays alliés – des séquelles du Brexit à l’avenir de la démocratie américaine. Laschet est peut-être le «candidat de la continuité», mais avec les élections à la direction de samedi, la réalité que l’avenir politique de l’Allemagne n’inclura pas Merkel commence à s’installer.

Laschet est le nouveau leader de la CDU. Mais beaucoup de choses peuvent se passer avant les élections fédérales.

Merkel a été chef de file de la CDU pendant près de deux décennies; elle est arrivée au pouvoir en tant que chancelière de l’Allemagne en 2005. Elle est, comme Vox l’a écrit précédemment, une «dirigeante terriblement stable». En plus d’une décennie au pouvoir, Merkel a contribué à faire de l’Allemagne une force puissante au sein de l’Union européenne et a géré efficacement l’une des économies les plus fortes du continent. Avec la montée en puissance de Donald Trump, la défense acharnée de Merkel des valeurs démocratiques a fait d’elle la «dirigeante du monde libre» de facto.

Son plus grand défi est venu vers 2015, lorsque Merkel a accueilli environ 1 million de réfugiés de Syrie et du Moyen-Orient en Allemagne. Elle a fait face à des réactions négatives contre cette politique, y compris du côté droit de son propre parti.

Alors que son parti commençait à se débattre lors des élections, Merkel a démissionné de son poste de chef de la CDU en 2018, affirmant que même si elle resterait au pouvoir en tant que chancelière, elle ne chercherait pas à être réélue en 2021. Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense et alliée de Merkel, a remporté un concours de leadership serré en 2018 pour lui succéder à la tête de la CDU. Kramp-Karrenbauer – parfois appelée «mini Merkel» – était également considérée comme le choix préféré de Merkel pour exercer son leadership centriste et stable.

Mais Kramp-Karrenbauer a eu du mal en tant que chef du parti et a suivi une élection régionale controversée où une branche de la CDU s’est associée à l’extrême droite AfD, Kramp-Karrenbauer a démissionné en février 2020.

Cela, bien sûr, s’est produit juste avant l’épidémie du coronavirus, obligeant à reporter la course à la direction de la CDU. Enfin, ce week-end, le parti a accepté d’organiser un vote numérique, où Laschet est sorti vainqueur.

Laschet s’est beaucoup penché sur l’idée qu’il suivrait la voie de Merkel et qu’en tant que modéré, il était mieux placé pour diriger le parti et le pays.

«Nous ne gagnerons que si nous restons forts au centre de la société», a déclaré Laschet dans son discours de leadership. «Nous devons nous assurer que ce centre continue à avoir confiance en nous.»

Laschet a également mentionné spécifiquement l’attaque du Capitole américain, encadrant comme exemple de confiance brisée et la polarisation, et argumentant pour la stabilité et le centrisme comme contrepoids.

La victoire de Laschet à la CDU signifie qu’il est très susceptible de se présenter comme candidat de la CDU à la chancelière lorsque l’Allemagne tiendra des élections fédérales en 2021. Mais sa candidature n’est pas encore assurée, et il y a quelques autres personnalités du parti qui pourraient encore émerger en tête de liste.

Le premier défi vient du parti frère de la CDU en Bavière, l’Union chrétienne-sociale (CSU). La CDU / CSU a présenté conjointement un candidat à la chancelière, et le premier ministre bavarois de la CSU, Markus Söder, est devenu un candidat potentiel pour le poste. Aucun dirigeant de la CSU n’a jamais remporté la chancellerie avec succès, mais Söder est assez populaire au sein du parti. Bien qu’il ait rompu avec Merkel sur sa politique d’immigration «de porte ouverte», il l’a fortement soutenue lors de la réponse du gouvernement au coronavirus, et beaucoup l’ont également vu comme un leader constant pendant la pandémie.

Le ministre de la Santé Jens Spahn est un autre candidat possible. Son profil a également augmenté pendant le coronavirus, l’Allemagne étant considérée comme un leader mondial dans le contrôle de la pandémie lors de la première vague de crise. Mais son étoile s’est un peu atténuée depuis, et il fait maintenant face à des réactions négatives pour les luttes actuelles de l’Allemagne contre la pandémie.

L’Allemagne fait actuellement face à une augmentation des cas de Covid-19. Après avoir maintenu la mortalité de Covid-19 à un faible niveau pendant la majeure partie de la pandémie, le pays dépasse, depuis la mi-décembre, les États-Unis en termes de décès par habitant. L’Allemagne, ainsi que d’autres pays de l’UE, a également eu des difficultés avec le déploiement de son vaccin.

La manière dont l’Allemagne sortira de cette crise actuelle sera un test pour Merkel et tous les dirigeants potentiels qui rivalisent pour la remplacer. La popularité de Merkel a augmenté pendant la crise du Covid-19. Son taux d’approbation est d’environ 70%, en grande partie à cause de son leadership technocratique et de ses appels directs, mais émotionnels, aux Allemands sur la nécessité du sacrifice. Tout cela pourrait changer si l’Allemagne gâche la prochaine phase de la pandémie ou la campagne de vaccination. Et cela pourrait déteindre sur n’importe quel membre de son parti qui souhaite la remplacer à la chancelière.

Dans l’ensemble, le concours à la direction de la CDU a montré le désir de rester proche de la formule centriste de Merkel, chez lui et probablement à l’étranger également. En ce qui concerne le rôle de l’Allemagne dans le monde, David-Wilp a déclaré que Laschet refléterait probablement Merkel, en tant que réaliste qui valorise les relations transatlantiques et le leadership de l’Allemagne au sein de l’Union européenne. «Ce seront les piliers traditionnels de la politique étrangère qu’il poursuivra», a-t-elle déclaré.

La CDU reste le parti dominant de l’Allemagne, les Verts pro-environnementaux étant à la traîne. Le soutien à l’AfD d’extrême droite allemande a également été signalé en raison du coronavirus et des luttes intestines politiques.

Mais beaucoup de choses peuvent changer d’ici les élections de septembre. Le concours de la CDU a été un rappel longtemps retardé qu’après 16 ans, l’ère Merkel prend fin. La question qui se pose maintenant est de savoir à quoi cela ressemblera – et à quel point cela pourrait être différent.