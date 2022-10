Le parti de la presse de l’Ohio Dems investira dans un siège au Sénat à enjeux élevés

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les démocrates de tout l’Ohio demandent de l’aide dans le concours du Sénat de l’État, craignant de perdre une élection gagnable à moins que les chefs de parti nationaux ne fassent des investissements majeurs dans les prochains jours.

Jusqu’à présent, les groupes les plus puissants de la politique démocrate ont donné la priorité aux opportunités de ramassage au Sénat en Caroline du Nord, au Wisconsin et en Pennsylvanie par rapport à l’Ohio, autrefois un État oscillant pérenne qui a viré à droite à l’ère Trump. Mais à la veille des élections de mi-mandat de 2022, certains sondages publics suggèrent que l’Ohio est aussi compétitif que les autres États swing, laissant de nombreux démocrates ici se demander pourquoi leur parti ne soutient pas avec plus de force le candidat au Sénat Tim Ryan.

« L’Ohio n’est plus une priorité. C’est une tâche ardue que nous devons gérer », a déclaré le représentant de l’État Dontavius ​​Jarrells, un allié de Ryan. “La réalité est que sans investissements fédéraux, il ne gagnera peut-être pas.”

Ryan, membre du Congrès pour 10 mandats, a déclaré dans une interview que les chefs de parti qui croient qu’il ne peut pas gagner “n’ont aucune idée de ce qui se passe ici”.

« J’ai accepté le fait que nous n’obtiendrons probablement aucune aide. Je joue avec l’équipe que nous avons sur le terrain », a déclaré Ryan. “Je ne peux penser à rien de plus dans l’Ohio que de nous attaquer à l’ensemble de l’establishment politique à ce stade.”

La tension est le reflet des décisions difficiles auxquelles les dirigeants démocrates sont confrontés sur la manière d’investir des ressources financières limitées dans les dernières semaines avant les élections du 8 novembre. Avec une majorité très mince au Sénat, toute décision pourrait avoir des conséquences à long terme. Si les républicains gagnaient ne serait-ce qu’un siège, ils prendraient le contrôle du Sénat – et avec lui, gagneraient le pouvoir de contrôler les nominations judiciaires et le programme législatif du président Joe Biden.

Et si Ryan n’atteint que quelques points, il y aura probablement une intense série de questions post-électorales pour savoir si le parti aurait pu faire plus pour gagner.

Les disparités financières dans la course sont flagrantes. Le républicain JD Vance, capital-risqueur et auteur de “Hillbilly Elegy”, est le bénéficiaire de plus de 30 millions de dollars provenant de groupes républicains extérieurs. Ils comprennent des organisations alignées sur l’ancien président Donald Trump et le chef républicain du Sénat Mitch McConnell. En revanche, Ryan a bénéficié de moins de 4 millions de dollars de dépenses extérieures jusqu’à présent.

Le sénateur américain Sherrod Brown, qui s’est forgé une réputation de démocrate progressiste qui peut encore convaincre les électeurs de la classe ouvrière dans des endroits comme l’Ohio, a déclaré que le parti devrait faire plus.

“Si nous voulons gagner dans l’Ohio, nous devons investir dans l’Ohio”, a-t-il déclaré. « Tim Ryan mène une excellente campagne parce qu’il montre aux électeurs qu’il est le candidat qui est de leur côté. C’est comme ça qu’on gagne des élections.

David Bergstein, le porte-parole du Comité de campagne sénatoriale démocrate, qui est le bras de campagne officiel des démocrates du Sénat, a déclaré que l’organisation était «fière» de soutenir la campagne de Ryan avec un investissement coordonné d’environ 1 million de dollars en dépenses télévisuelles qui a permis à la campagne de prendre bénéficier de tarifs publicitaires moins élevés pour les candidats.

Il y a encore une chance que les démocrates trouvent de l’argent supplémentaire pour aider Ryan.

Le Sénat majoritaire PAC, de loin le super PAC le plus influent de la politique démocrate du Sénat, n’exclut pas d’importants investissements dans l’Ohio au cours des derniers jours des élections, bien que le groupe y ait dépensé peu jusqu’à présent par rapport à d’autres États clés. Jeudi, le groupe a annoncé un investissement supplémentaire de 4 millions de dollars dans la publicité télévisée en Caroline du Nord, portant ses dépenses totales dans l’État à 15 millions de dollars et plus.

“Tim Ryan mène une campagne remarquablement forte qui résonne auprès des électeurs de l’Ohio de toutes les convictions politiques et met les républicains sur la défensive, tandis que la faible candidature de Vance est devenue un sérieux handicap pour le GOP”, a déclaré JB Poersch, président de la majorité au Sénat du PAC. “Nous allons continuer à prendre des décisions stratégiques et efficaces qui nous placent dans la meilleure position possible pour accomplir notre mission : défendre notre majorité démocrate au Sénat.”

Un autre groupe pro-démocrate, le Save America Fund, a déjà dépensé 2,5 millions de dollars en publicités télévisées conçues pour aider Ryan depuis août. Le groupe a discuté d’achats plus importants avec d’autres PAC.

“Nous avons de nombreuses conversations sur la façon dont Tim Ryan peut gagner cette course”, a déclaré Eric Hyers, un ancien collègue du directeur de campagne de Ryan qui dirige le Save America Fund. “Nous sommes tous dans le coup.”

Mais il n’y a pas d’options faciles pour les groupes démocrates qui décident où consacrer leur dernière série de ressources.

Les démocrates défendent les sénateurs sortants vulnérables de l’Arizona, de la Géorgie, du Nevada et du New Hampshire. Ils ont également investi massivement dans le renversement des sièges détenus par les républicains en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et au Wisconsin.

Les responsables démocrates notent en privé que Trump a remporté deux fois l’Ohio par 8 points, reflétant les penchants républicains de l’État. En comparaison, Trump a remporté la Caroline du Nord de moins de 1 point de pourcentage et perdu le Wisconsin d’un peu plus de 1 point de pourcentage.

Les stratèges nationaux-démocrates notent également que l’importante population ouvrière de l’Ohio s’est fortement éloignée des démocrates ces dernières années, malgré les meilleurs efforts de Ryan pour attirer ces électeurs.

Ce sentiment a donné l’impression aux démocrates de l’Ohio que leur parti national les abandonne.

“Il y a beaucoup de frustration”, a déclaré Cliff Schefter, stratège démocrate basé dans l’Ohio, concédant que les dirigeants démocrates nationaux ont un travail difficile. « Tim Ryan n’a pas besoin de beaucoup de choses, juste quelque chose. Fait ce que tu as a faire. Trouvez un peu d’argent supplémentaire. Cette course est incroyablement gagnable.

Certains républicains voient en privé Vance comme un candidat décevant, bien que la plupart s’attendent à ce qu’il gagne en raison du récent virage républicain de l’État. Il a mal suivi Ryan dans la collecte de fonds, généralement un indicateur important de la force d’un candidat. Ryan a levé plus de 21,5 millions de dollars par lui-même, contre 3,6 millions de dollars pour Vance.

Alors que la course entre dans ses dernières semaines, Vance s’appuie sur la popularité continue de Trump dans l’État pour maintenir son élan, en particulier parmi les électeurs blancs indécis de la classe ouvrière. Donald Trump Jr., l’un des plus fervents partisans de Vance, a fait campagne aux côtés du républicain de l’Ohio la semaine dernière.

Mais la relation de Vance avec Trump est compliquée.

Vance était initialement un soi-disant “Never Trumper” avant que Trump ne remporte le président. L’ancien président a ensuite bâclé le nom de Vance lors d’un rassemblement lors de la primaire du printemps. Et lors du dernier rassemblement de Trump dans l’Ohio pour Vance, l’ancien président a plaisanté en disant que Vance “embrasse mon a—” pour un soutien politique.

Ryan a fait écho à ce commentaire lors d’un débat cette semaine, qualifiant Vance de “a— kisser”. Dans l’interview, Ryan a déclaré qu’il envisageait de renommer son bus de campagne “The A— Kicker Express”.

Il a également précisé que même s’il accueillerait favorablement les dollars démocrates nationaux, il ne voulait pas que Biden fasse campagne en son nom.

“C’est rien de personnel. C’est comme si je courais dans l’Ohio. Je connais Ohio. Je connais le message », a déclaré Ryan. « Il n’y a personne qui peut exprimer cela mieux que moi. Et chaque fois que vous amenez des gens, vous vous attaquez à leurs ennemis, ils peuvent ne pas dire les choses comme vous le souhaitez, et nous avons mené une campagne très disciplinée au cours de la dernière année et demie. Je veux juste m’assurer que je suis le visage, je suis la voix.

Ryan a ajouté: “Et je veux que les habitants de l’Ohio sachent que je suis autonome.”

Pourtant, de nombreux alliés de Ryan continuent de réclamer l’aide du parti national.

L’ancien président du Parti démocrate de l’Ohio, David Pepper, a déclaré que le DSCC devait intensifier et soutenir Ryan maintenant, qui “se bat aussi efficacement que n’importe qui le pourrait” sans argent national.

“C’est tellement similaire à ce qui s’est passé en 2016, c’est un peu difficile à regarder”, a déclaré Pepper, faisant référence à la défaite de l’ancien gouverneur démocrate Ted Strickland face au sénateur républicain Rob Portman lors de la course au Sénat de cette année-là. “C’est quand les sondages sont à égalité, notre candidat a plus d’argent et est un candidat plus fort et, quand les républicains donnent un coup de poing, nous nous en allons. C’est un terrible signal à envoyer.

En 2016, Strickland a finalement perdu contre Portman de 21 points. À côté en Pennsylvanie, le sénateur républicain Pat Toomey a gagné par moins de 2.

Les gens ont signalé de New York.

Steve Peoples et Julie Carr Smyth, Associated Press