Pendant ce temps, deux législateurs de la CDU et un politicien de son parti frère, la CSU, ont démissionné suite à des scandales de corruption distincts. Mark Hauptmann a démissionné la semaine dernière en raison de son implication dans l’expédition de ventilateurs en Azerbaïdjan alors même que la pandémie de coronavirus s’est installée chez lui en Allemagne, tandis que Nikolas Loebel a annoncé plusieurs jours plus tôt qu’il quittait la politique pour de bon après avoir prétendument reçu 250000 € (298000 $) pour le réglage un accord pour des masques faciaux entre un fournisseur chinois et les villes allemandes de Heidelberg et Mannheim. Georg Nuesslein, de la CSU, a démissionné plusieurs jours avant cela, après avoir apparemment obtenu 660 000 € (800 000 dollars) pour avoir fait pression sur le gouvernement au nom d’un fournisseur d’équipement de protection.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy