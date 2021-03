Sous la direction de M. Kretchsmann, les Verts ont abandonné nombre de leurs positions les plus radicales et ont adopté une approche pragmatique – ces dernières années ont vu le gouvernement de M. Kretschmann défendre l’industrie automobile de l’État contre les tentatives d’écologistes plus radicaux d’interdire les voitures plus anciennes des centres-villes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy