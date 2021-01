Mme Merkel est la force politique dominante et un visage de stabilité dans le pays depuis plus de 15 ans. Elle a été leader de l’Allemagne et leader de l’Europe, dirigeant le continent à travers des crises successives. Elle a également aidé l’Allemagne à devenir une force dominante politique et économique en Europe pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

«Le merkelisme a été l’antidote du Trumpisme», a déclaré Andrea Römmele, le doyen de la Hertie School of Governance, basée à Berlin. «Avec Merkel et Trump quittant leurs fonctions cette année, la grande question est: à qui l’héritage va-t-il gagner?»

En Allemagne, bien qu’il y ait peu de risque d’une crise à l’américaine, la direction future du conservatisme et du pays lui-même est en suspens. La personne qui prendra la relève en tant que chancelier façonnera les deux.

M. Laschet est considéré comme étant sur le flanc le plus libéral des chrétiens-démocrates et a été un allié fidèle de Mme Merkel. Actuellement gouverneur de Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, il a soutenu sa décision d’accueillir plus d’un million de migrants en 2015.

M. Laschet a promis à la fois la continuité et le changement dans un discours de samedi qui était à la fois personnel et sincère. Il a évoqué le passé de son père en tant que mineur et a exhorté ses collègues conservateurs à tirer les leçons de la crise démocratique qui se déroule de l’autre côté de l’Atlantique.