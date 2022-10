Le Parti conservateur récolte 3,6 millions de livres sterling auprès des magnats des fonds spéculatifs et des sociétés financières

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un magnat des fonds spéculatifs qui a accueilli Kwasi Kwarteng pour une soirée au champagne quelques heures après le «mini-budget» du mois dernier fait partie des dizaines de riches financiers et d’entreprises de la ville qui ont fait don de plus de 3,6 millions de livres sterling au Parti conservateur cette année, nouvelle analyse de L’indépendant révèle.

Les banques d’investissement, les sociétés de gestion d’actifs, les fonds spéculatifs, les assureurs et autres sociétés de services financiers et les particuliers fortunés qui leur sont liés ont effectué un peu plus de 100 dépôts auprès des conservateurs depuis le 1er janvier.

Le mini-budget de M. Kwarteng a provoqué le chaos sur les marchés et a incité la Banque d’Angleterre à intervenir avec un programme d’achat d’obligations d’urgence de 65 milliards de livres sterling pour soutenir les fonds de pension menacés d’effondrement, le coût des emprunts publics ayant atteint des niveaux similaires à ceux observés. en Grèce et en Italie.

Le mécontentement face à l’état des marchés a déclenché une nouvelle rébellion parmi les députés conservateurs d’arrière-ban, dont beaucoup étaient déjà inquiets à propos du programme de réduction des impôts de M. Kwarteng, puis du Premier ministre Liz Truss – qui a principalement profité aux mieux nantis – au milieu de la crise du coût de la vie. .

Malgré les avertissements de Rishi Sunak, l’ancien chancelier et aujourd’hui Premier ministre – et la plupart des économistes traditionnels selon lesquels ses plans provoqueraient une course à la livre et feraient monter en flèche les taux d’intérêt – M. Kwarteng dans sa déclaration financière aux députés à la Chambre des communes le 23 septembre a poursuivi l’annonce de réductions d’impôts financées par davantage d’emprunts publics.

Il a déclaré qu’il abolirait le taux d’imposition maximal de 45 pence pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £ par an. Bien que la décision ait depuis été annulée, elle et le montage financier remontant décrit par M. Kwarteng dans la boîte d’expédition ont fait chuter la livre sterling par rapport au dollar et dans les échanges asiatiques, tandis que le coût des emprunts publics a grimpé en flèche.

Presque toutes les mesures décrites dans les états financiers de M. Kwarteng ont été abandonnées par Jeremy Hunt lorsqu’il a pris ses fonctions de chancelier le 14 octobre.

Andrew Law, un financier d’une valeur estimée à 750 millions de livres sterling qui a accueilli M. Kwarteng lors du cocktail, a été l’un des donateurs les plus prolifiques du Parti conservateur au cours des deux dernières décennies. Selon l’analyse des documents officiels, M. Law a donné à lui seul 110 000 £ au Parti conservateur depuis le début de l’année.

Les travaillistes ont écrit à Jake Berry, l’ancien président du Parti conservateur – qui était également présent au rassemblement – ​​pour lui demander de publier une liste des noms des personnes présentes et s’ils ont promis des dons ou payé des frais pour être là.

La chancelière a assisté à une soirée avec les patrons des fonds spéculatifs après le “mini-budget” (LBC)

Dans sa déclaration, M. Kwarteng a également annoncé qu’il supprimait le plafond des bonus des banquiers, introduit par l’Union européenne au lendemain du krach. Il a fait valoir que cela rendrait la ville plus compétitive, attirant les meilleurs talents du monde à Londres et augmentant ainsi la déclaration de revenus du Royaume-Uni. Les critiques disent que les bonus illimités ont conduit au type de prise de risque qui a provoqué la crise de 2008.

M. Kwarteng a déclaré à l’époque qu’il prévoyait une campagne éclair de déréglementation pour les entreprises de services financiers de la ville de Londres, qui était présentée comme “Big Bang 2.0” – un clin d’œil aux réformes menées par feu le Premier ministre Margaret Thatcher à la fin des années 1980. .

Selon les plans, les règles de l’UE limitant les investissements des compagnies d’assurance devaient être supprimées en échange de leur investissement dans le système de protection sociale. Kwarteng a ensuite rencontré les chefs de la ville pour entendre leurs propositions sur la manière de faire fonctionner le plan de croissance du gouvernement.

Lui et Mme Truss se sont également engagés à revenir sur l’engagement de M. Sunak d’augmenter l’impôt sur les sociétés et se sont engagés à réduire le taux d’imposition sur les dividendes, mesures qui ont également été supprimées par M. Hunt, qui a été reconduit au poste de chancelier après que M. Sunak a formé un gouvernement le 25 octobre.

Sur les 3,6 millions de livres sterling donnés au Parti conservateur au cours des six mois allant du 1er janvier au 30 juin, 386 307,61 livres sterling provenaient de banques et de banques d’investissement ou de particuliers ayant des liens avec elles.

Quelque 100 000 £ provenaient de compagnies d’assurance ou de donateurs associés à l’industrie, tandis que les 3,1 millions de £ restants provenaient d’un assortiment de fonds spéculatifs, de sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine, de sociétés de capital-risque et d’autres entreprises de services financiers, ou de personnes liées à eux.

Au cours de la période de six mois précédente, du 1er juillet au 31 décembre, le montant total des dons au parti du monde financier était de 2 120 334,72 £, soit plus d’un million de livres sterling de moins qu’au cours de la période de six mois en 2022.

Sur ce total, 854 051,58 £ provenaient de banques, de banques d’investissement ou de particuliers ayant des liens avec elles. Quelque 24 000,00 £ provenaient de compagnies d’assurance ou de personnes liées à l’industrie, tandis que les 1 242 283 £ restants provenaient de fonds spéculatifs, de sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine, de sociétés de capital-risque et d’autres entreprises de services financiers, ou de personnes liées à celles-ci.

Rien n’indique qu’il y ait quelque chose de fâcheux dans l’un des dons.

Malik Karim, le trésorier du Parti conservateur, a été l’un des donateurs les plus prolifiques du parti au cours de cette période de 12 mois. Les dons enregistrés à son nom depuis juillet de l’année dernière totalisent un peu moins d’un million de livres sterling. M. Karim, nommé à son poste par l’ancien coprésident du parti Ben Elliot en septembre 2021, est le fondateur et directeur général de Fenchurch Advisory Partners, une société de banque d’investissement à Londres. Deux des collègues de M. Malik au sein de l’entreprise ont également fait des dons d’une valeur de 60 000 £.

Anneliese Dodds, la présidente du Parti travailliste, a déclaré que l’analyse montre que le Parti conservateur est “dans les poches de leurs riches donateurs”, ajoutant que les conséquences de la déclaration de M. Kwarteng endetteraient les générations futures avec plus de dettes.

“En tant que parti de la responsabilité budgétaire, seul un gouvernement travailliste fournira la stabilité économique et un avenir plus juste et plus vert dont nous avons besoin”, a-t-elle ajouté.

Fran Boait, directeur exécutif de Positive Money, un groupe de défense qui milite pour une croissance économique durable, a déclaré : « Les liens profonds entre la politique et la finance aident à expliquer pourquoi, au lieu d’un budget du coût de la vie, nous avons un budget des banquiers.

«Avec les banques et les fonds spéculatifs écrivant leurs propres règles, il n’est pas surprenant que nous voyions le chancelier réduire les avantages pour les ménages les plus pauvres tout en levant le plafond des bonus des banquiers et en déréglementant la City.

Mme Boair a ajouté: “Nous avons besoin de limites équitables sur ce qui peut être dépensé pour les politiciens et leurs partis, d’une interdiction de tous les seconds emplois du secteur privé pour les députés et de normes de divulgation plus strictes pour restaurer la confiance dans notre démocratie.”

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré : « Le Parti conservateur est financé par les adhésions, les collectes de fonds et les dons. Les dons au Parti conservateur sont déclarés de manière appropriée et transparente à la Commission électorale, publiés ouvertement par celle-ci et sont pleinement conformes à la loi. La collecte de fonds est une partie légitime du processus démocratique.

M. Kwarteng, M. Law et M. Malik n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.