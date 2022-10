Le Parti conservateur inflige une amende à l’ancien candidat à la chefferie Patrick Brown

L’ancien candidat à la direction des conservateurs fédéraux, Patrick Brown, a été condamné à une amende par le parti pour des problèmes liés à des irrégularités de financement, selon une source du parti.

La source a déclaré que Brown – qui a récemment été réélu maire de Brampton, en Ontario. – a été informé la semaine dernière qu’il serait condamné à une amende totale de 100 000 $, soit le montant total du dépôt de conformité que chaque candidat devait remettre au parti pour entrer dans la course à la chefferie.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Toronto Star.

Lorsqu’il a été contacté par CBC News, le directeur des communications de Brown, Gary Collins, n’a pas abordé l’amende. Au lieu de cela, Collins a appelé le parti conservateur à restituer les dons aux membres que Brown avait inscrits lors de sa candidature à la direction.

“Ces dons ont été faits au printemps et étaient destinés à soutenir un candidat déterminé à rendre le parti plus progressiste et plus modéré. C’est une erreur pour le parti de conserver ces dons”, a déclaré Collins dans un communiqué.

Le parti a expulsé Brown de la course à la direction

Le parti a éjecté Brown de la course à la direction à peine deux mois avant de choisir son prochain chef.

À l’époque, le parti avait cité de “graves allégations d’actes répréhensibles” liés aux règles de financement, qu’il avait renvoyées au commissaire aux élections fédérales.

Le parti a déclaré à l’époque que la décision de disqualifier Brown était basée sur une recommandation de son directeur du scrutin. Un comité d’appel pour le règlement des différends devait décider si l’agent possédait les preuves pour recommander son renvoi.

Il a déclaré que les preuves comprenaient des allégations selon lesquelles Brown aurait autorisé plus de 500 ventes d’adhésions non conformes.