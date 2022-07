Le Parti conservateur explique pourquoi il a disqualifié Patrick Brown de la course à la chefferie

Un comité conservateur examinant la disqualification de Patrick Brown de la course à la direction des conservateurs a conclu que le parti avait les preuves dont il avait besoin pour recommander qu’il soit retiré de la course.

Sa décision contient de nouvelles allégations que Brown a utilisé des mandats pour acheter des adhésions et a autorisé la vente d’adhésions non conformes via un portail.

Le conseiller juridique de Brown a déposé un avis d’appel après que le comité d’organisation des élections à la direction du parti a voté pour le destituer sur la base d’une recommandation de son directeur du scrutin.

Un comité d’appel pour le règlement des différends devait décider si l’agent possédait les preuves nécessaires pour recommander la destitution de Brown.

Il indique que les preuves comprenaient des allégations que Brown aurait autorisé plus de 500 ventes d’adhésions non conformes et utilisé des mandats pour acheter 265 adhésions.

Le comité dit également que Brown a offert une “excuse” lorsqu’on lui a présenté une allégation selon laquelle un organisateur de parti de longue date avait été payé pour le travail de sa campagne par une société tierce.

Brown a fermement nié tout acte répréhensible dans la course à la direction. Il a affirmé que le parti voulait qu’il soit retiré de la course afin de dégager un chemin facile vers la victoire pour Pierre Poilievre.

“Le parti aurait fabriqué n’importe quoi pour me disqualifier de la course”, a déclaré Brown sur CBC News Network. Pouvoir & Politique plus tôt cette semaine.

Alors que Brown a déclaré qu’il poursuivrait son combat juridique contre le parti et sa décision de le retirer de la course, il a annoncé plus tôt cette semaine son intention de briguer un deuxième mandat à la mairie de Brampton.