Le Parti conservateur de l’opposition canadienne a élu samedi son chien d’attaque comme nouveau chef de parti.

Pierre Poilievre est un populiste incendiaire qui s’oppose aux mandats de vaccination et attribue l’inflation au Canada au premier ministre libéral Justin Trudeau. Il a remporté la direction du parti au premier tour, battant un candidat centriste modéré avec 68% des suffrages exprimés par les membres du parti.

Poilievre, âgé de 43 ans, est un politicien de carrière et a été ministre du Cabinet du gouvernement du premier ministre Stephen Harper. Il a embrassé les Canadiens qui étaient contre les mandats de vaccination et a soutenu le convoi de camions de la liberté qui a paralysé la capitale du Canada et bloqué la frontière avec les États-Unis.

“Ce soir commence le voyage pour remplacer un ancien gouvernement qui vous coûte plus cher et vous offre moins avec un nouveau gouvernement qui vous place en premier”, a déclaré Poilievre. “En luttant contre l’inflation libérale, nous vous rendrons le contrôle de votre vie et de votre argent.”

Poilievre a gagné la base du parti, attiré de grandes foules et recruté des milliers de nouveaux membres.

Nelson Wiseman, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré qu’une comparaison américaine appropriée pour Poilievre est le sénateur républicain Ted Cruz, mais sans la position anti-avortement.

“C’est un populiste de droite”, a déclaré Wiseman. « La plupart des Canadiens reculent maintenant devant son populisme, mais il modérera certaines de ses positions et adoucira son langage et son image. Je m’attends à ce que les prochaines élections concernent le titulaire, un titulaire avec un bagage politique croissant.

Wiseman a déclaré que si sa rhétorique se maintenait, il pourrait chuter dans les sondages. “C’est une grande victoire pour Poilievre, mais les députés conservateurs sont un piètre reflet du grand public”, a-t-il déclaré.

Poilievre, qui a dirigé son club conservateur de campus pendant ses études universitaires, est député depuis l’âge de 25 ans.

Il a demandé le limogeage du chef de la banque centrale du Canada, le qualifiant de guichet automatique personnel de Trudeau. Il a également fait la promotion de la crypto-monnaie et a déclaré qu’il retirerait le financement de la Société Radio-Canada.

“Il reste à voir à quel point il mettra l’accent sur les tropes populistes maintenant qu’il a obtenu la direction du parti et qu’il doit convaincre des gens au-delà de la base conservatrice de soutenir le parti”, a déclaré Daniel Béland, professeur de sciences politiques à McGill. Université de Montréal.

En 2005, Poilievre a rejoint d’autres législateurs conservateurs du côté des perdants d’un vote du Parlement pour approuver le mariage homosexuel. En 2008, il s’est excusé après s’être demandé si le Canada « rentabilisait tout cet argent » en indemnisant les survivants du très critiqué pensionnat autochtone du pays.

Poilievre est un père marié de deux enfants qui représente un district près d’Ottawa. Il a été adopté par deux enseignants et dit qu’il est né à Calgary, en Alberta, d’un adolescent qui ne pouvait pas élever d’enfant.

Trudeau a canalisé le pouvoir vedette de son père, l’icône du Parti libéral et feu Premier ministre Pierre Trudeau, lorsqu’il a remporté pour la première fois les élections en tant que premier ministre en 2015 et a mené son parti au sommet lors de deux élections depuis. Mais sa popularité s’est estompée.

Cependant, les libéraux et le Nouveau Parti démocratique de l’opposition sont parvenus à un accord qui permettrait au parti de Trudeau de rester au pouvoir jusqu’en 2025. Trudeau a déclaré qu’il conduirait son parti aux prochaines élections.

« Nous nous tiendrons debout et dénoncerons les politiques imprudentes que M. Poilievre préconise depuis le début de sa campagne à la direction et pendant ses près de 20 ans en tant qu’initiés conservateurs », ont déclaré les législateurs libéraux Dominic LeBlanc et Rachel Bendayan dans un communiqué. libéré par le parti au pouvoir.

« Le nouveau chef conservateur propose des idées dangereuses qui mettraient en danger notre économie, notre santé et notre sécurité.