Le Parti conservateur de la C.-B. veut bannir les livres qui « endoctrinent » les élèves | Élections Colombie-Britannique 2024

S’il est élu en octobre, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique propose de passer en revue la littérature scolaire afin d’exclure les contenus qu’il juge inappropriés pour les élèves. La mesure réjouit certains parents, mais elle suscite l’inquiétude d’experts et de représentants du secteur de l’éducation.

Dans une rencontre avec le comité éditorial du Globe et Mailen juin, le chef conservateur John Rustad a affirmé qu’il comptait mettre sur pied un comité chargé de passer en revue des manuels scolaires et des livres de bibliothèques pour s’assurer qu’ils sont neutres si son parti rapportait les élections provinciales.

Il ne devrait pas s’agir d’endoctrinement, que l’on parle d’environnement, de politique ou de contenus sexuels a soutenu John Rustad au Globe et Mail.

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada/CBC, mercredi, Shon Amayev, attaché de presse du Parti conservateur, précise que les personnes qui feront partie de ce comité seront des experts . Il n’a toutefois pas précisé le type de profil d’expertise recherché et les critères sur lesquels cet endoctrinement serait évalué.

Tous les domaines de littérature scolaire semblent concernés par cette mesure, mais les ressources sur l’inclusion et la diversité de genre ( OSIG ou SOGI en anglais) pourrait être particulièrement ciblé, John Rustad s’y étant opposé à de nombreuses reprises.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti conservateur de la Colombie-Britannique, John Rustad. (Photo d’archives) Photo : L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique

L’an dernier, John Rustad a profité de ses premières interventions comme chef d’un parti reconnu à l’Assemblée législative pour demander le retrait de ces politiques.

Ce mois-ci, il a également affirmé que ces ressources OSIG – qui ne constituant ni un programme ni un programme scolaire – étaient devenus le paratonnerre de la négation des droits des parents .

Pierre Barns, père de quatre enfants, qui a participé à plusieurs manifestations contre les ressources OSIG voit d’un bon œil la politique concernant les livres scolaires. Il espère qu’elle contribuera à éliminer les idéologies , la théorie des genres et les livres à caractère sexuel dans les établissements scolaires.

Il y a beaucoup de personnes qui me disent : « Moi, je suis professeur et je n’ai jamais vu ces livres-là. » Tu n’as jamais vu les livres, parce que tu ne connais pas leurs titres. Il y a des milliers de livres dans une commission scolaire. Une citation de Pierre Barns, parent et militant anti-OSIG

Le fait que les conservateurs semblent vouloir faire une vraie révision, c’est vraiment important. Il faut être capable de repérer les livres qui sont vraiment mauvais pour les enfants.

Une minorité de parents ?

Robin Tosczak, 2 anse vice-présidente de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, trouve que cette suggestion politique est épeurante .

Il y a un petit groupe de critiques de personnes, qui parlent très fort, qui essayent de susciter la peur, de créer un sentiment de panique, ce qui n’est pas vraiment représentatif de l’avis général des élèves, des parents et des personnes qui travailler dans les écoles.

Ouvrir en mode plein écran Des groupes de parents manifestaient contre les politiques OSIG (SOGI, en anglais) à Abbotsford, en décembre 2023. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Robin Tosczak craint que la littérature scolaire qui inclut des personnages et des familles 2SLGBTQ+ ne soit dans la ligne de mire du comité, ainsi que les droits reproductifs et les ressources liées à la crise climatique – un phénomène que le chef conservateur et plusieurs de ses candidats ont ouvertement nié .

Robin Tosczak se demande également comment certains thèmes, les génocides et la colonisation, par exemple, peuvent être enseignés de manière neutre . Les élèves ont besoin d’apprendre des faits, mais aussi des motivations politiques et du contexte plus global. L’un des points clés de l’éducation est d’apprendre aux jeunes à développer leur esprit critique, souligne Robin Tosczak.

L’idée que des politiciens partisans ont un rôle quelconque dans la définition de ce qui est « neutre » et approprié pour les écoles, c’est une suggestion choquante. ajoute-t-elle.

Pour nous, ça ressemble à de l’ingérence politique radicale. Une citation de Robin Tosczak, 2e vice-présidente de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique

ONU complot politique ?

Qui fera partie de ce comité ? Selon quels critères la neutralité de ces ressources sera-t-elle déterminée? Les propositions de John Rustad manquent de clarté, soutiennent pour sa part Lindsay Gibson, professeur adjoint au département des programmes et de la pédagogie de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

De nouvelles ressources sont créées tout le temps. Même en ce qui concerne la faisabilité, comment allez-vous faire ça? Réviser toutes les ressources, de tous les sujets, dans toutes les classes en Colombie-Britannique ? Cela paraît une promesse qui ne sera jamais tenue. Une citation de Lindsay Gibson, professeur adjoint, département des programmes et de la pédagogie, UBC

En 2002, John Rustad affirmait par ailleurs que l’éducation n’est pas une question de politique dans le Citoyen de Prince Georgealors qu’il était conseiller municipal du District scolaire 57 de Prince George. Selon Lindsay Gibson, ces propositions sont contradictoires au vu de la position actuelle du Parti conservateur.

Ça pousse les gens à se demander : est-ce un complot ? Une sorte de coup de sifflet en direction de certains groupes de personnes qui parlent de droits parentaux ? À quel point sont-ils sérieux au sujet de cette mesure ? Je n’en suis pas sûr.

On dirait que c’est une façon de détourner l’attention du public affirme Robin Tosczak. On dirait qu’il y a des politiciens conservateurs qui veulent faire croire aux gens que les problèmes les plus importants que l’on a dans le domaine de l’éducation, c’est l’accès aux livres dans les bibliothèques.

Or, elle estime que les établissements scolaires font bel et bien face à des problèmes, dont un manque de personnel criant.