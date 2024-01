Le Parti conservateur critique l’enquête sur l’ingérence étrangère

Ouvrez cette photo dans la galerie : Alors que l’enquête sur l’ingérence étrangère s’ouvre, le Parti conservateur s’oppose à son statut d’intervenant.Fred Chartrand/La Presse Canadienne

Alors que l’enquête très demandée sur l’ingérence étrangère débute lundi, le Parti conservateur s’oppose fermement à ce qu’on lui refuse le même droit que le gouvernement libéral de contre-interroger les témoins et de consulter des mémoires confidentiels.

L’avocat du parti Michael Wilson a écrit à la commissaire Marie-Josée Hogue à la fin de la semaine pour lui dire que les conservateurs étaient consternés qu’elle ait accordé aux libéraux au pouvoir, l’ancien député libéral Han Dong, maintenant député indépendant, et l’ancien ministre libéral de l’Ontario Michael Chan, maintenant maire adjoint de Markham.

Alors que les libéraux au pouvoir et les deux hommes politiques ont le droit de contre-interroger les témoins et de consulter des mémoires confidentiels, le Parti conservateur n’a obtenu que le statut d’intervenant. Les intervenants ne peuvent pas poser de questions aux témoins, mais peuvent présenter des observations à l’enquête. Ils ne peuvent également accéder qu’aux preuves présentées publiquement lors de l’enquête.

« Le Parti conservateur continue d’avoir de sérieuses inquiétudes quant à la façon dont la Commission s’est comportée jusqu’à présent », a écrit M. Wilson dans la lettre obtenue par le Globe and Mail. « Il reste profondément préoccupant que les partis politiques ayant un statut officiel à la Chambre des communes se soient vu refuser un statut à part entière équivalent à celui du Parti libéral au pouvoir. »

M. Wilson a déclaré que le Parti conservateur protesterait contre son exclusion du statut à part entière en refusant d’assister aux audiences en personne.

“Nous nous attendons à regarder le flux vidéo plutôt qu’à le regarder en personne”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la Commission, Michael Tansey, a refusé de commenter la lettre du Parti conservateur.

Cependant, le juge Hogue, juge de la Cour d’appel du Québec, a accordé plein statut au porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong, qui, selon le Globe and Mail en mai, avait été ciblé par la Chine avec ses proches de Hong Kong en raison de ses critiques à l’égard de Pékin.

Elle a également accordé à part entière à la députée néo-démocrate Jenny Kwan, qui, selon l’agence d’espionnage canadienne, a également été ciblée par Pékin lors des élections de 2021. L’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole, qui était également une cible de la Chine, a obtenu le statut d’intervenant.

M. Dong a quitté le caucus libéral en mars, affirmant qu’il voulait blanchir son nom après que Global News a rapporté qu’il aurait dit à un diplomate chinois en février 2021 que la libération des Canadiens emprisonnés Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine avant le les élections profiteraient aux conservateurs.

David Johnston, ancien rapporteur spécial du gouvernement sur l’ingérence étrangère, a jugé ces allégations fausses. M. Dong a fermement nié ces allégations et poursuit Global News.

Le Globe a rapporté que M. Chan, ancien ministre du Commerce de l’Ontario, est depuis des années une cible de sécurité nationale du Service canadien du renseignement de sécurité en raison de ses liens présumés avec le consulat chinois de Toronto et de son association avec des mandataires de Pékin.

Le Globe a rapporté en 2015 que M. Chan avait fait l’objet de séances d’information sur la sécurité du SCRS en Ontario.

En février, M. Chan a déclaré au Globe : « Le SCRS ne m’a jamais interrogé au sujet de ses allégations fausses et non fondées. » Mais il a ajouté : « Je suis conscient qu’ils ont mené des entretiens intimidants avec mes amis et connaissances et leur ont ensuite demandé de se taire. »

M. Chan poursuit le SCRS, le gouvernement et les journalistes du Globe and Mail et de Global TV pour fuites d’informations le concernant.

Le juge Hogue a statué en décembre que M. Chan et M. Dong avaient besoin de l’ensemble de leurs droits lors de l’audience pour se défendre.

« En outre, c’est précisément en raison des allégations portées contre M. Chan et M. Dong qu’il est primordial qu’ils bénéficient de toute la gamme des droits de participation et des protections, y compris la possibilité de contre-interroger d’autres témoins lorsqu’ils sont affectés par leur témoignage. ,” dit-elle. « L’équité procédurale est essentielle lorsque les conclusions d’une commission d’enquête peuvent nuire à la réputation d’un témoin. »

La première partie de l’enquête examinera l’ingérence étrangère d’États comme la Chine lors des élections fédérales de 2019 et 2021. La deuxième phase examinera quelles réformes sont nécessaires pour lutter contre l’ingérence étrangère. Le premier rapport sera présenté le 3 mai et le second fin décembre.