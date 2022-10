Le parti conservateur a transformé le Royaume-Uni en “homme malade de l’Europe”, déclare le principal donateur du parti

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des années de luttes intestines entre conservateurs ont mis le Royaume-Uni sur la bonne voie pour devenir «l’homme malade de l’Europe», a déclaré un des principaux donateurs du parti.

Guy Hands, fondateur, président et directeur des investissements de la société de capital-investissement Terra Firma, a déclaré que le Parti conservateur n’était pas apte à diriger le pays.

“Je pense qu’il doit cesser de mener ses propres guerres internes et se concentrer sur ce qui doit être fait dans l’économie et admettre certaines des erreurs qu’ils ont commises au cours des six dernières années, qui ont, franchement, mis ce pays sur la voie d’être l’homme malade de l’Europe », a déclaré M. Hands.

S’exprimant avant que Rishi Sunak ne soit couronné nouveau chef conservateur et Premier ministre, M. Hands a suggéré que le Brexit était le catalyseur de bon nombre des problèmes.

“La réalité est que lorsqu’ils ont fait le Brexit, ils avaient un rêve. Et le rêve était une économie à faible taux d’imposition et à faibles bénéfices », a-t-il déclaré à la BBC. Aujourd’hui programme.

Le Premier ministre sortant Liz Truss avait tenté de faire passer ces politiques, a-t-il dit, mais cela n’avait pas fonctionné.

“Une fois que vous acceptez que vous ne pouvez pas réellement faire cela, alors le Brexit qui a été fait est complètement sans espoir et ne fera que conduire la Grande-Bretagne dans un état économique désastreux”, a déclaré M. Hands.

“Donc je pense [if] le parti conservateur peut admettre l’erreur qu’il a commise et comment il a négocié le Brexit et avoir quelqu’un à la tête qui a réellement la capacité intellectuelle et l’autorité de renégocier le Brexit, il y a une possibilité de redresser l’économie, mais sans cela l’économie est franchement condamné.”

Cela survient alors que la loyaliste de Boris Johnson, Nadine Dorries, a déclaré qu’il serait “impossible” d’éviter une élection générale après que son ancien patron se soit retiré de la course à la direction des conservateurs, soulignant une plus grande désunion au sein du Parti.

L’ancien secrétaire à la culture – l’ultra loyaliste de Johnson – a averti que “tout l’enfer éclaterait” perdrait si le favori Rishi Sunak était installé au poste de Premier ministre dans les prochaines heures.

M. Sunak a maintenant été couronné Premier ministre après que Penny Mordaunt a abandonné la course.

Faisant écho aux arguments avancés par le Labour, les Lib Dems et le SNP, Mme Dorries a tweeté: “Il sera désormais impossible d’éviter un GE.”

Elle a ajouté: «Boris aurait gagné le vote des membres – avait déjà un mandat du peuple. Rishi et Penny, malgré les demandes de Boris, ont refusé de s’unir, ce qui aurait rendu la gouvernance totalement impossible. Penny lui a en fait demandé de se retirer pour elle.

Attaquant davantage M. Sunak sur LBC, Mme Dorries a déclaré: “Si Rishi devient automatiquement Premier ministre d’ici mardi, je pense que tout va se déchaîner … Il n’a aucun mandat pour être Premier ministre de ce pays.”

Rishi Sunak va devenir le nouveau Premier ministre (Stefan Rousseau/PA) (fil de sonorisation)

L’ex-ministre a ajouté: “Il a perdu l’élection à la direction de Liz Truss, il n’a pas gagné celle-ci, il ne sera pas allé aux membres pour le vote, et je pense que ce sera très, très difficile pour lui. pour maintenir la pression de ne pas se présenter aux élections générales.

M. Johnson s’est retiré vers 21 heures dimanche – bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il y avait de “très bonnes chances” qu’il aurait pu être de retour au n ° 10 d’ici la fin de la semaine. Il a ajouté : « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au parlement.

La procureure générale fantôme du Labour, Emily Thornberry, a déclaré que les conservateurs avaient perdu leur “dernière raison désespérée” d’éviter des élections générales lorsque M. Johnson a déclaré qu’il ne se présenterait plus à la tête.