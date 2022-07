Le Parti conservateur a tenté de mettre Brown en conformité avec les lois électorales et a échoué: président de la direction

Le président du Comité d’organisation des élections à la direction des conservateurs (LEOC) a déclaré que le parti avait tenté de mettre le candidat disqualifié Patrick Brown en conformité avec les lois électorales fédérales et les règles de la course à la direction pendant près d’une semaine, mais cet effort a échoué.

Brown, le maire de Brampton, en Ontario, a été disqualifié de la course à la chefferie mardi. Jeudi soir, Debbie Jodoin, une ancienne organisatrice régionale de la campagne Brown, a déclaré dans un communiqué par l’intermédiaire de son avocat que Brown s’était arrangé pour qu’elle travaille sur sa campagne par l’intermédiaire d’une société tierce.

Dans un message aux membres conservateurs vendredi matin, Ian Brodie, le président du LEOC, a divulgué des détails sur la communication du parti avec la campagne Brown après que le comité a reçu des informations la semaine dernière selon lesquelles la campagne aurait violé les lois électorales fédérales.

“Avec l’avocat de notre parti, je me suis personnellement engagé pendant une bonne partie de la semaine à trouver un moyen pour que la campagne de Patrick Brown soit conforme à nos règles et à la loi fédérale”, a déclaré Brodie dans l’e-mail.

Brodie a déclaré que lui et l’avocat avaient rencontré la campagne de Brown le 29 juin pour leur parler des allégations et dire que le parti exigerait une réponse. Il a dit que le parti avait envoyé une lettre à la campagne Brown le lendemain demandant une réponse aux allégations.

La campagne Brown a répondu le 1er juillet, mais la réponse “n’a pas répondu à nos préoccupations concernant les violations”, selon l’e-mail de Brodie.

Les deux parties ont communiqué jusqu’au 5 juillet, selon l’e-mail, lorsque LEOC a décidé de disqualifier Brown lors d’un vote de 11 à 6.

“Dans un esprit de bonne foi et d’équité, le parti leur a donné toutes les chances de clarifier et de résoudre leurs préoccupations. En fin de compte, cet effort a échoué”, a déclaré Brodie.

“Pour être clair, la campagne Brown savait très bien quelles étaient les allégations. Toute suggestion contraire est tout simplement incorrecte.”

Brown et sa campagne ont contesté que le parti les ait correctement informés des allégations. Dans un communiqué jeudi soir, un porte-parole de la campagne de Brown a déclaré que le parti ne s’était pas conduit de manière équitable et transparente en répondant aux allégations, et que la disqualification de Brown était le résultat d’un effort visant à réduire le nombre de candidats.

“L’objectif était de disqualifier Patrick Brown de la course à la direction et de réduire le champ”, indique le communiqué.

Agence d’application de la loi enquêtant sur les allégations

Le commissaire aux élections fédérales, le bureau responsable de l’application et du respect de la Loi électorale du Canada, a confirmé jeudi avoir reçu des informations concernant les prétendues violations de la loi par la campagne Brown.

Le député libéral Adam Adam van Koeverden a demandé aux responsables électoraux de vérifier si le Parti conservateur a bénéficié des méfaits présumés de la campagne Brown.

Brodie a déclaré que Brown ne pouvait pas continuer à être candidat compte tenu de la gravité et de la crédibilité des allégations.

“LEOC ne pouvait pas se permettre de risquer qu’un candidat à la direction fasse l’objet d’une enquête d’Élections Canada pour avoir enfreint la loi fédérale – en particulier un candidat qui n’a pas répondu aux questions que nous lui avons posées pour le mettre en conformité”, a déclaré Brodie.

Brodie a déclaré qu’il aimerait partager toutes les informations dont dispose le parti à ce sujet avec les membres, mais pour des raisons juridiques, il ne peut pas le faire pour le moment.

Cinq candidats restent dans la course à la direction des conservateurs. Le parti annoncera le nouveau chef en septembre.