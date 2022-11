Le Parti communiste chinois fait face à une menace sans précédent depuis les manifestations qui ont conduit au massacre de la place Tiananmen | Nouvelles du monde

Ces protestations sont importantes. Où qu’ils mènent, ils sont déjà extrêmement importants.

La Chine a été témoin de manifestations plus importantes à Hong Kong, mais rien sur le continent ne s’est approché de cela depuis 1989.

Les troubles sont en fait monnaie courante en Chine, mais les manifestations sont généralement petites, localisées et facilement réprimées.

Ce qui inquiétera les dirigeants chinois à propos de ces manifestations, c’est leur ampleur, leur propagation à travers le pays et leur persistance.

Le Parti communiste chinois autoritaire n’a pas vu une telle menace depuis les mouvements pro-démocratie de la fin des années 1980 qui ont culminé avec le massacre brutal de la place Tiananmen.

L’étincelle cette fois était un incendie d’appartement dans le ville occidentale d’Urumqi qui a fait au moins 10 morts.

Mais ces protestations arrivent depuis des mois.

La colère et le ressentiment bouillonnants face aux politiques zéro COVID du gouvernement se sont accumulés. Il se passe cependant quelque chose de plus fondamental.

Selon la sagesse populaire, depuis ce tristement célèbre massacre de Tiananmen, le Parti communiste chinois et le peuple ont passé un accord.

Nous vous rendrons plus prospère et maintiendrons la stabilité de la société, et vous nous laisserez continuer à diriger le pays.

La stabilité et la prospérité signifient tout pour les Chinois car, comme ils l’ont appris depuis leur enfance, leur histoire a été faite de chaos, de pauvreté et de bouleversements. Les gens ont fait confiance à leur gouvernement pour s’assurer que cela reste dans le passé.

Pendant le confinement, cependant, le peuple a commencé à douter de son gouvernement et de sa compétence à gouverner.

Dans le cadre de la politique zéro COVID, les gens sont enfermés dans leurs communautés depuis des mois et ils craignent que la brutalité de l’État ne tue des gens – dans ce cas, brûlés vifs, enfermés dans un immeuble à Urumqi.

Et pour aggraver les choses, sous confinement, l’économie n’a pas poursuivi sa trajectoire toujours ascendante.

Les gens affrontent une file de policiers à Shanghai



Les Chinois savent que le reste du monde s’éloigne du COVID alors qu’ils ne le font pas. La vue sur leurs télévisions des foules de la Coupe du monde par milliers sans masques en est la preuve. Ce pacte entre l’État et le peuple ne fonctionne plus comme avant et cela signifie que nous sommes dans des eaux inconnues.

Et d’autres troubles sont presque certainement en route.

Le président Xi Jinping a misé énormément sur la politique chinoise zéro COVID.

Au lieu de sauver des vies en important des vaccins plus efficaces du monde extérieur – mais en perdant la face – son gouvernement a tenté d’éliminer le virus partout où il apparaît avec des contrôles sociaux draconiens.

Mais cela n’a pas fonctionné et la Chine lutte contre des épidémies dans un nombre croissant de villes. Si les gens continuent de manifester et de défier les confinements, le virus se propagera.

La Chine n’est cependant pas préparée médicalement.

Comme le dit le professeur Kerry Brown, du King’s College de Londres : “Ils doivent mettre en place assez rapidement des mesures d’urgence pour que les services de santé prennent une sorte de pic de nombre qui pourraient nécessiter une hospitalisation.”

Rares manifestations de rue en Chine alors que la police charge



Le suivi, la localisation et le verrouillage peuvent fonctionner avec une population au repos, mais pour une population en colère qui perd confiance dans les autorités, ce n’est pas le cas.

“Si vous continuez avec les politiques qui sont en place pour le moment, vous allez recevoir de plus en plus de ces protestations et elles pourraient se transformer en quelque chose de bien plus menaçant”, a ajouté le professeur Brown.

Ce que le gouvernement chinois craint le plus, c’est une opposition organisée au niveau national, sachant qu’elle a sonné le glas des dynasties dans le passé.

Lorsqu’un mouvement spirituel inoffensif appelé Falun Gong s’est répandu dans tout le pays dans les années 90 et que ses partisans ont encerclé Zhongnanhai, l’enceinte du gouvernement à Pékin, lors d’une manifestation pacifique, les dirigeants ont été terrifiés et ont utilisé la répression la plus draconienne pour l’éradiquer.

Il a investi des milliards dans un État de surveillance orwellien émergent pour anticiper la dissidence et les troubles et les empêcher de se propager.

Il fait maintenant face à des troubles à l’échelle nationale qui éclatent spontanément. Il utilisera sans aucun doute toutes les ressources de son État totalitaire pour tenter de le réprimer, mais fait face à son plus grand défi depuis plus de trois décennies alors qu’il tente de le faire.