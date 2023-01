Le Parti communiste chinois balaie l’Internet du pays pour la “mauvaise culture”, y compris les images “vulgaires” de femmes

Le Parti communiste chinois lance ce mois-ci une série de nettoyages numériques pour le contenu en ligne dans le pays.

Le gouvernement commencera à éliminer d’Internet le matériel “vulgaire” qui promeut la “mauvaise culture” avant le Nouvel An lunaire.

Selon le gouvernement chinois, les répressions visent à « freiner la propagation de la mauvaise culture, protéger les droits et les avantages des utilisateurs en ligne, nettoyer l’écologie en ligne et créer un climat positif, civilisé et sain dans l’opinion publique ».

Les responsables du PCC ciblent l’apparence « indécente » des femmes sexualisées, à la fois par elles-mêmes et comme modèles pour des produits ou des lieux.

Les images de femmes trop légèrement vêtues, aux poses trop suggestives ou trop sexualisées seront supprimées des sites Web accessibles en Chine.

L’initiative réprime également le genre croissant de vidéos enregistrées par d’anciens condamnés, dans lesquelles d’anciens criminels discutent de leur vie derrière les barreaux.

Les efforts de nettoyage numérique en cours du PCC ne sont pas nouveaux. Le gouvernement chinois a supervisé un certain nombre de campagnes visant à lutter contre l’indécence perçue en ligne, ainsi qu’à réprimer les discours politiques critiques à l’égard du régime.