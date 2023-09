Le Parti communiste chinois allume et éteint les communications américaines « comme un interrupteur », déclare le ministère de la Défense

La République populaire de Chine met délibérément fin et réactive les canaux de communication avec les États-Unis, préviennent les responsables de la défense.

Le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques, Ely Ratner, a déclaré mercredi aux journalistes lors de la conférence de presse sur la défense que l’armée de la nation communiste perturbait intentionnellement ses propres lignes avec les États-Unis.

« Nous avons été extrêmement cohérents – et Sec. [Lloyd] Austin a été cohérent en répétant à maintes reprises que les États-Unis cherchaient à ouvrir des voies de communication avec les États-Unis. [People’s Republic of China] », a déclaré Ratner aux journalistes et aux autres participants.

Il a poursuivi : « Ils les ont allumés et éteints comme un interrupteur pour des raisons politiques. »

Ratner s’est dit préoccupé par le fait que l’absence intentionnelle de lignes de communication claires et cohérentes au niveau exécutif entre les deux pays pourrait conduire à un incident international en cas de malentendu.

Plus précisément, le harcèlement continu de l’Armée populaire de libération contre Taiwan – comme l’intrusion dans les eaux et l’espace aérien de l’île – pourrait potentiellement déclencher un conflit brûlant si les transgressions tactiques de la Chine allaient accidentellement trop loin.

La Chine a également organisé des simulations et des exercices de lancement de missiles qui démontrent clairement sa capacité à frapper Taïwan, intensifiant ainsi les hostilités froides.

Ratner a cité les lignes de communication de la Guerre froide entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique comme étude de cas instructive sur la situation.

Tout en précisant qu’il ne s’agit « pas d’une analogie parfaite avec la dynamique américano-chinoise », Ratner a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple de garantie que les transmissions étaient toujours efficaces, même avec des pays hostiles.

« C’est dangereux, et l’APL doit y mettre un terme. La question qui se pose [China] est la suivante : devons-nous attendre d’avoir une crise aussi dangereuse avant de réaliser les avantages de ce type d’engagement ? », a demandé Ratner.

Il a ajouté : « Notre espoir ne l’est pas. »