Le Parti communiste chinois à 100 ans fait face à des contradictions croissantes

Il faut le dire sans ambages : le Parti communiste chinois, qui fête ses 100 ans cette semaine, représente les autoritaires les plus prospères de l’histoire.

Alors, pourquoi le président Xi semble-t-il si mal à l’aise ?

C’est une époque où aucun défi évident n’apparaît à son autorité, et la Chine n’a jamais bénéficié d’une telle portée internationale, d’une telle puissance économique ou d’une telle puissance militaire. Pourtant, dans un écart marqué par rapport à ses prédécesseurs, Xi s’est empressé de serrer les vis contre la dissidence, d’étendre la surveillance technologique de son peuple, d’affirmer de nouveaux contrôles sur les entreprises privées et de renforcer considérablement les prérogatives et le pouvoir de son parti.

C’est cette contradiction entre les réalisations autoritaires vertigineuses de la Chine et la nervosité à couper le souffle du président Xi quant à l’avenir qui vaut le plus la peine d’être observée alors que le concours systémique de notre époque se déroule.

Dans ces tirages au sort mondiaux pour l’avenir se trouvent l’efficacité impitoyable et technologique du capitalisme autocratique et les attractions durables (bien que dangereusement contestées) du capitalisme démocratique avec ses charmes magnétiques des droits et libertés individuels.

C’est la question de notre époque de savoir si ces deux systèmes, tels que représentés par la Chine et les États-Unis, peuvent s’entendre sur un ensemble de conditions leur permettant de se concurrencer pacifiquement et parfois même de coopérer. Même s’ils le font, l’un ou l’autre système émergera en tant qu’organisme dominant pour établir les règles d’un ordre mondial en évolution. L’un ou l’autre est également susceptible de devenir le fournisseur le plus efficace pour répondre aux besoins des citoyens.

Alors que la fragilité des sociétés démocratiques s’est pleinement manifestée ces dernières années, de manière plus spectaculaire le 6 janvier lors de l’émeute et de l’attaque violente contre le Congrès américain, ce sont peut-être les défis moins transparents aux ambitions du président Xi qui sont les plus décisifs.

Celui de ce week-end Article de couverture de l’économiste expose les contradictions.

« Aucune autre dictature, écrit-il, n’a été capable de se transformer d’une catastrophe ravagée par la famine, comme la Chine l’était sous Mao Zedong, en la deuxième économie mondiale, dont la technologie et l’infrastructure de pointe ont mis les routes craquantes et les chemins de fer à la honte. »

Dans le même temps, sous le président Xi, ajoute The Economist : « La bureaucratie, l’armée et la police ont subi des purges de fonctionnaires déviants et corrompus. Les grandes entreprises sont mises au pas. M. Xi a reconstruit le parti à la base, créant un réseau. d’espions de quartier et d’injecter des cadres dans des entreprises privées pour les surveiller. Depuis l’époque de Mao, la société n’a pas été aussi étroitement contrôlée.

L’histoire suggère que quelque chose doit donner si Xi continue d’aiguiser sa répression chez lui et son assurance à l’étranger.

Comme Jude Blanchette écrit aux Affaires étrangères : « Sa conviction que le PCC doit guider l’économie et que Pékin devrait freiner le secteur privé limitera la croissance économique future du pays. Son exigence que les cadres du parti adhèrent à l’orthodoxie idéologique et lui fassent preuve de loyauté personnelle sapera la gouvernance la flexibilité et la compétence du système. Son insistance sur une définition large de la sécurité nationale orientera le pays dans une direction plus intérieure et paranoïaque. Son déchaînement du nationalisme « Wolf Warrior » produira une Chine plus agressive et isolée. »

Pourtant, l’histoire récente montre également que le PCC a fait preuve d’une résilience impitoyable, d’une efficacité brutale et d’une dextérité idéologique qui ont déconcerté ses détracteurs à maintes reprises et lui ont permis de naviguer dans le Révolution culturelle de 1966 à 1976 avec son nombre estimé de morts jusqu’à 20 millions, le massacre de la place Tiananmen de 1989, la crise de Covid-19 de 2020 que la Chine a engendrée puis tuée, et bien plus encore.

Peu de temps après son arrivée au pouvoir, le président Xi a abandonné la patience étudiée de ses prédécesseurs immédiats qui avaient agi dans l’esprit de Deng Xiaoping en « attendant leur temps et en cachant leur pouvoir » dans leur approche des affaires mondiales. Ce faisant, le pouvoir du Parti communiste sur la société a également diminué.

La décision dramatique du président Xi de changer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur est le résultat de sa propre conviction que les États-Unis et les démocraties occidentales étaient en déclin relatif.

La vision du monde de Xi a été teintée par l’effondrement de l’Union soviétique et de son parti communiste en 1989 et 1990, une leçon qui guide presque tout ce qu’il fait concernant son propre parti communiste, et aussi par sa propre lutte pour le pouvoir.

En 2018, il a réfléchi à la façon dont il était possible pour le parti soviétique de s’effondrer avec ses 20 millions de membres, alors qu’avec 2 millions de membres, il avait vaincu Hitler et le Troisième Reich.

« Pourquoi, » Il a demandé. « Parce que ses idéaux et ses croyances s’étaient évaporés. » Il s’est moqué de la politique de Gorbatchev de « soi-disant glastnost, » qui a permis de critiquer la ligne du parti soviétique. L’implication était claire : il n’y aurait pas une telle ouverture sous Xi.

Bien qu’il ait moins parlé de l’expérience de sa propre montée au pouvoir en 2012, lorsque le parti faisait face à son plus grand scandale politique depuis une génération, il ne peut s’en sortir qu’après avoir appris à quel point les luttes internes et la corruption peuvent être périlleuses pour tenir le Parti communiste. ensemble. Sa consolidation de pouvoir a finalement impliqué la discipline de 1,5 million de fonctionnaires.

On ne peut que comprendre sa précipitation maintenant à écraser toute possibilité de dissidence interne et à saisir toute opportunité de gain international comme la lecture fine de sa propre bouée de sauvetage politique, mesurée par rapport à l’émergence de l’administration Biden avec ses efforts pour inverser le déclin démocratique occidental et le désarroi allié. .

Xi n’a probablement qu’une fenêtre d’environ une décennie avant que le déclin démographique de son pays, son ralentissement économique structurel et les bouleversements intérieurs inévitables menacent de réduire la possibilité historique que lui offrent actuellement l’avancée technologique de son pays, ses gains géopolitiques et sa propre emprise actuelle sur Puissance.

Cet homme pressé voit un point d’inflexion à saisir, mais seulement s’il agit avec une détermination rapide et décisive et, le cas échéant, impitoyable.

Et sous Xi, la Chine ne se contente pas de sprinter pour saisir une fenêtre d’opportunité. Xi, écrit Blanchette, a en même temps mis la Chine « dans une course pour déterminer si ses nombreuses forces peuvent surpasser les pathologies que Xi lui-même a introduites dans le système ».

En bref, le test est de savoir si la réussite la plus convaincante de l’autoritarisme peut surmonter ses défauts fondamentaux.

Frédéric Kempe est un auteur à succès, journaliste primé et président-directeur général de l’Atlantic Council, l’un des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis sur les affaires mondiales. Il a travaillé au Wall Street Journal pendant plus de 25 ans en tant que correspondant étranger, rédacteur en chef adjoint et rédacteur en chef le plus ancien de l’édition européenne du journal. Son dernier livre – « Berlin 1961 : Kennedy, Khrouchtchev, et l’endroit le plus dangereux sur Terre » – était un best-seller du New York Times et a été publié dans plus d’une douzaine de langues. Suivez-le sur Twitter @FredKempe et abonnez-vous ici à Inflection Points, son regard chaque samedi sur les principales histoires et tendances de la semaine dernière.