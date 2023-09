Le Parti communiste cherche à imposer des peines de prison pour « avoir blessé les sentiments de la nation chinoise »

Le Parti communiste chinois cherche à imposer des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’avoir « blessé les sentiments de la nation chinoise ».

Selon un amendement proposé, les personnes reconnues coupables d’offense aux sensibilités nationales par le biais de symboles, de discours, de manifestations ou d’autres moyens seraient passibles d’une peine de prison de deux semaines, selon les informations.

« Un rapport détaillé relatant les modifications et tout projet révisé sera finalement présenté pour examen au Comité permanent, en respectant les voies légales établies », a déclaré lundi l’Assemblée populaire nationale à propos de la loi.

Le Parti communiste chinois et l’Assemblée populaire nationale tentent de réprimer l’opposition du public à l’amendement tel qu’il est, assurant aux autorités chinoises que les commentaires sont pris en compte avant la version finale.

« Nous apprécions sincèrement l’opinion publique sur le projet de loi par les voies normales. Ces opinions sont des manifestations concrètes de l’inquiétude des masses et de leur participation ordonnée au travail législatif national, ce qui est d’une importance significative », a déclaré l’Assemblée populaire nationale.

Le corps législatif a poursuivi : « Les organes des affaires juridiques du Comité permanent de l’APN trieront et étudieront soigneusement toutes sortes d’opinions soulevées par le public et les parties concernées sur le projet de loi sollicité, y compris les opinions et suggestions sur les dispositions qui ont attiré l’attention. proposer une prise en charge appropriée. »

Les critiques accusent l’amendement d’être trop vague dans ses définitions, accordant un pouvoir encore plus sans précédent avec des lignes directrices floues entre les mains des fonctionnaires.

L’amendement, sous forme de projet, décrit six types de violations qui pourraient « blesser les sentiments » de la nation.

Les transgressions ne seraient pas considérées comme des crimes, mais plutôt comme des violations.