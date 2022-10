Le parti chinois affirme que près de 5 millions de membres sondés pour corruption

BEIJING (AP) – Le Parti communiste au pouvoir en Chine a déclaré avoir enquêté sur près de 5 millions de membres pour corruption possible au cours de la dernière décennie, avec des poursuites pénales formelles intentées contre 553.

On ne sait pas si cela freinera un ralentissement économique croissant et restaurera la confiance dans le système autoritaire.

Le parti compte 96 millions de membres et gère depuis longtemps son propre système interne de contrôle des cadres en offrant des privilèges et en menaçant de sanctions sévères pour avoir accepté des pots-de-vin, vendu des bureaux ou autrement abusé de leur autorité.

Lors d’un nouveau briefing lundi en marge du congrès national du parti qui se tient tous les cinq ans, le secrétaire adjoint du comité de discipline et d’inspection du parti, Xiao Pei, a déclaré que 207 000 responsables du parti au total avaient été condamnés à une forme de punition au cours des 10 années écoulées depuis le chef du parti. Xi Jinping a pris le pouvoir.

Cherchant maintenant un troisième mandat à la tête du parti, du gouvernement et de l’armée, Xi a fait de la lutte contre la corruption une signature de son administration.

Xiao a déclaré que les chiffres montrent que la plupart des personnes arrêtées par les enquêteurs anti-corruption étaient des délinquants à long terme et que seulement 11% des personnes punies avaient commis leur première infraction au cours des cinq dernières années.

“La propagation de la corruption a été résolument contenue”, a déclaré Xiao, ajoutant que “des politiques dirigées et une pression élevée” avaient persuadé 80 000 membres du parti d’admettre volontairement avoir violé au cours des cinq dernières années.

L’une des politiques clés de Xi, la campagne anti-corruption a été largement populaire auprès du public et lui a commodément permis d’écarter des rivaux potentiels.

Un ancien ministre de la Justice et un ancien vice-ministre de la Sécurité publique ont été condamnés à mort avec sursis le mois dernier après avoir été reconnus coupables de diverses accusations de corruption et autres abus de pouvoir.

Les tribunaux chinois sont redevables au parti et ont un taux de condamnation proche de 100 %. Après avoir fait l’objet d’une enquête interne et expulsé du parti, même les hauts responsables gouvernementaux et militaires peuvent s’attendre à de longues peines de prison, bien que les condamnations à mort soient devenues un peu plus rares dans les affaires très médiatisées.

Xi, 69 ans, a réaffirmé le contrôle total du parti sur la politique, l’économie et la société chinoises dans un discours prononcé dimanche lors de la séance d’ouverture du congrès du parti.

“Les cinq prochaines années seront cruciales”, a déclaré Xi dans un discours télévisé devant quelque 2 000 délégués dans le caverneux Grand Palais du Peuple. Il a invoqué à plusieurs reprises son slogan de “rajeunissement de la nation chinoise”, qui comprend la relance du rôle du parti en tant que leader économique et social dans un retour à ce que Xi considère comme un âge d’or après sa prise de pouvoir en 1949.

Le congrès installera des dirigeants pour les cinq prochaines années. Xi devrait rompre avec la tradition et s’octroyer un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général et promouvoir des alliés qui partagent ses idéaux.

Xi a sa propre expérience des caprices de la justice de parti.

Son père, Xi Zhongxun, était un ancien vice-premier ministre et commandant de la guérilla dans la guerre civile qui a amené les communistes de Mao Zedong au pouvoir en 1949.

Quelques années plus tard, le dirigeant Xi a été placé en détention lorsque Mao s’est retourné contre ses anciens camarades et que Xi Jinping a été chassé de chez lui pendant la Révolution culturelle de 1966-1976, qui a banni les intellectuels à la campagne et soumis beaucoup d’entre eux à des humiliations publiques et à des passages à tabac brutaux. le nom de la lutte des classes.

Xi a ensuite fréquenté la prestigieuse université Tsinghua de Pékin et a gravi les échelons de la bureaucratie dans les provinces, atteignant le poste de secrétaire du parti – le poste le plus élevé – dans la plus grande ville et centre financier de Shanghai en 2007, après la chute de son prédécesseur dans un scandale de corruption.

Xi a pris le contrôle des affaires économiques et militaires et a fait inscrire son nom dans la constitution du parti aux côtés de Mao en ajoutant une référence à son idéologie.

« Xi Jinping Thought » met l’accent sur la relance de la mission du parti en tant que leader politique, économique, social et culturel de la Chine et son rôle central dans la réalisation de l’objectif de « rajeunissement national », la restauration du pays à une position de premier plan dans le monde.

Xi a poussé une politique étrangère plus affirmée et balayé les inquiétudes concernant une économie qui a été durement touchée par les restrictions de l’ère de la pandémie et une répression gouvernementale contre la spirale de la dette immobilière. L’économie semble devoir croître d’environ la moitié seulement de l’objectif officiel de 5,5 % cette année, tandis que le chômage augmente chez les récents diplômés universitaires à des niveaux jamais vus auparavant.

Malgré le ralentissement de l’économie, le gouvernement est resté fidèle à la politique connue sous le nom de “zéro-COVID”, qui impose des confinements, des restrictions de voyage et des tests quasi quotidiens. L’approche précédente a été considérée comme un succès alors que COVID-19 a ravagé d’autres parties du monde.

Alors que le mécontentement mijote, en particulier alors que la vie revient à la normale dans d’autres parties du monde, la plupart des gens n’osent pas s’exprimer et Xi n’a indiqué aucun changement à venir sur la politique de santé et d’autres problèmes majeurs.

The Associated Press