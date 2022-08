Le parti “centriste” Forward apporte-t-il vraiment quelque chose de nouveau aux Américains ? — Nouvelles du monde RT

Le Forward Party prétend être le nouveau mouvement centriste américain, mais tout ce qu’il propose, ce sont des points de discussion de la gauche

Coprésidé par l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang et l’ancienne gouverneure du New Jersey, républicaine de nom seulement (RINO), Christine Todd Whitman, le Forward Party prétend être le nouveau parti des électeurs modérés. “Pas à gauche. Ni droite. Vers l’avant,» promet leur devise. Mais si l’on s’attend à ce que ce soit le parti qui unifie l’Amérique, cela vaut la peine d’examiner qui est derrière, quelles sont leurs motivations politiques et ce “vers l’avant” signifie vraiment. En avant dans… quoi, exactement ?

Andrew Yang a mené toute sa campagne présidentielle de 2020 sur le revenu de base universel. Ses autres points de discussion d’extrême gauche concernaient la restriction de l’accès aux armes à feu, un programme climatique à la Green New Deal et «rendre les impôts amusants.” Il est aussi loin à gauche qu’ils viennent, ce qui lui a apparemment échoué en 2020. En 2021, il a soudainement décidé que le Parti démocrate n’était pas pour lui, et maintenant – bien qu’il ait apparemment les mêmes opinions – il est un modéré ravivé, formant un nouveau faire la fête. Désolé Yang, mais si vous ressemblez à un gauchiste, parlez comme un gauchiste et que vous vous êtes présenté comme un démocrate avec une politique de gauche lors des dernières élections, il est assez difficile de faire le saut que vous avez formé une vision et un parti centristes entièrement nouveaux. dans un an.

Christine Todd Whitman, coprésidente de Yang et ancienne gouverneure du New Jersey est une RINO connue avec un cas si grave de syndrome de dérangement de Trump qu’elle a approuvé Joe Biden en 2020. Évincée par son propre parti, il est logique qu’elle soit vertige pour une troisième option, plutôt que de subir le sort de Liz Cheney.















Je sens une blague arriver. Quelque chose comme, un démocrate et un RINO entrent dans un bar…

Mais revenons aux enjeux. Qu’est-ce que la Forward Party vise à résoudre ? Quelle est leur plate-forme autre que de NE PAS être de gauche ou de droite et de détester Trump ? Eh bien, c’est difficile à dire. En consultant leur site Web, vous trouverez une courte liste de trois points de discussion très vagues, mais certes agréables :

Free People : revitaliser une culture qui célèbre la différence et le choix individuel, rejette la haine et supprime les barrières afin que chacun de nous puisse atteindre son plein potentiel.

Communautés prospères : redynamiser une économie équitable et florissante et une société ouverte où chacun peut vivre une bonne vie et est en sécurité dans les endroits où nous apprenons, travaillons et vivons.

Démocratie dynamique : Réformer notre république pour donner aux Américains plus de choix lors des élections, plus de confiance dans un gouvernement qui fonctionne et plus de voix dans notre avenir.

Une plateforme assez intéressante. Cela semble chaud et flou, mais rien de tangible n’est vraiment dit ici. Et sans aucun candidat approuvé, nous devons supposer que les dirigeants du Forward Party continuent de représenter leurs propres points de vue. Bien sûr, peut-être qu’Andrew Yang a changé l’année dernière et ne veut plus prendre ses armes à feu et mettre en œuvre le socialisme. “communautés prospères!» comme réponse intelligente. Quant à Whitman, elle semble passer la majorité de son temps sur Twitter à attaquer les républicains et à déplorer Donald J. Trump. Est-ce censé être l’alternative “Vers l’avant” Party propose des Américains?

Les Américains ne sont certainement pas intéressés à faire allégeance à un nouveau “équipe” de toutes sortes. Nous avons vécu cela auparavant, et il s’avère que les allégeances aux partis politiques ne servent pas nos intérêts. De nombreux démocrates se sentent trahis par Joe Biden et de nombreux républicains se sentent trahis par Whitman, Cheney, McConnell, Romney, Collins, Graham, et la liste continue – ainsi, l’acronyme RINO. Pourquoi rejoindrions-nous encore un autre parti, en particulier un dont les fondateurs expriment exactement les mêmes opinions qui se trouvent être les points de discussion d’un grand parti existant – celui qui contrôle actuellement ?















Si Whitman et Yang se souciaient de l’Amérique, ils travailleraient pour réparer leurs propres partis au lieu d’utiliser des tactiques de subversion pour gagner des votes des deux côtés, qui ne viendront que de personnes insatisfaites mais qui ne veulent pas prendre le temps de faire des recherches. Mais ils le savent, et ils savent que les Américains n’ont pas besoin d’un autre parti politique. Ce dont nous avons besoin, c’est que les dirigeants que nous élisons soient tenus responsables et transparents quant à leurs intentions. Malheureusement, cela manque.

Le résultat des élections est censé être le résultat du caractère et des opinions de ceux qui sont élus, de leur loyauté envers leurs électeurs et, par conséquent, de la loyauté de leurs électeurs envers eux. Il ne s’agit pas de fêtes. Vous pouvez former tous les nouveaux partis politiques du monde et tout ce qui compte, ce sont les candidats et le résultat final.

Le Forward Party a raison sur une chose. L’électeur américain a besoin de changement. Et ce changement ne viendra pas d’un parti politique, mais d’une introspection sérieuse et d’un sens renouvelé et collectif de la responsabilité en tant que citoyens de prendre le temps d’étudier les problèmes et de savoir pour qui nous votons. Même si vous détestez la politique, chaque citoyen américain a le droit et le devoir de voter en toute connaissance de cause, et cette connaissance n’est pas glanée dans un langage de bien-être et des promesses vides.

La voie à suivre consiste simplement à voter sagement la prochaine fois.