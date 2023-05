Le parti au pouvoir polonais veut qu’une commission enquête sur l’influence russe ; les critiques craignent la chasse aux sorcières

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le parti au pouvoir en Pologne fait pression pour la création d’une commission qui, selon lui, enquêterait sur l’influence russe. Les critiques y voient une tentative de créer un outil puissant et inconstitutionnel qui aiderait le parti à continuer à exercer le pouvoir même s’il perd les élections cet automne.

Un vote sur le projet de loi pourrait intervenir dès mercredi.

Certains craignent que le parti au pouvoir n’utilise la commission prévue pour éliminer le chef de l’opposition Donald Tusk de la vie politique. Tusk est le principal chef de l’opposition et la plus grande menace pour le parti au pouvoir, Droit et Justice, alors qu’il brigue un troisième mandat consécutif lors du vote prévu en octobre.

Les sénateurs de l’opposition l’ont surnommé « Lex Tusk », en utilisant le terme latin pour « loi », et l’ont rejeté plus tôt ce mois-ci à la chambre haute, où ils détiennent la majorité.

Il revient maintenant à la plus puissante chambre basse du parlement, le Sejm, où le parti au pouvoir peut généralement rassembler une faible majorité.

Le projet de loi prévoit la création d’une commission dotée des pouvoirs de procureur et de juge. Il pourrait imposer des sanctions, y compris des interdictions de 10 ans aux fonctionnaires des postes qui contrôlent les dépenses des fonds publics.

Les critiques disent qu’il viole la séparation démocratique des pouvoirs en cherchant à donner à la commission proposée les pouvoirs d’un tribunal. Le médiateur du pays a déclaré que certaines de ses dispositions violent la constitution.

La proposition intervient dans le contexte de l’agression russe en Ukraine, le voisin oriental de la Pologne, et avec les deux côtés du spectre politique accusant l’autre de permettre au Kremlin d’exercer une influence en Pologne, notamment par le biais du secteur de l’énergie.

C’est une question sensible dans un pays qui était sous le contrôle de l’Union soviétique pendant les décennies de la guerre froide, mais qui s’est débarrassé du communisme en 1989.

Le projet de loi créerait une « Commission d’État pour l’étude des influences russes sur la sécurité intérieure de la République de Pologne dans les années 2007-2022 ».

Cette période couvre les gouvernements dirigés par le parti centriste Civic Platform de Tusk, de 2007 à 2015, et le parti au pouvoir actuel, Law and Justice, depuis 2015.

Law and Justice accuse Tusk d’avoir été trop amical envers la Russie pendant ses années en tant que Premier ministre – avant qu’il ne se rende à Bruxelles pour être le président du Conseil européen.

Les détracteurs de l’actuel gouvernement polonais l’accusent d’agir de manière à aider la Russie, par exemple en augmentant les importations de charbon en provenance de Russie avant la guerre à grande échelle en Ukraine et en se chamaillant avec l’Allemagne et d’autres alliés occidentaux, laissant l’Occident plus fracturé face à l’agression russe. dans la région.

L’idée d’établir un outil pour enquêter sur l’influence de la Russie sur les autorités polonaises a été initialement avancée par Tusk lui-même l’année dernière.

Tusk a fait valoir qu’il était important d’enquêter sur le rôle présumé de la Russie dans un scandale d’écoutes téléphoniques qui a contribué à ouvrir la voie à l’accession au pouvoir de Law and Justice en 2015 et à une augmentation des importations de charbon russe en Pologne.

Le parti au pouvoir a couru avec cette idée, annonçant en novembre ses propres plans pour une telle commission.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré que la commission était nécessaire pour vérifier le passé et également supprimer toute influence russe restante pour l’avenir.

«Cette question doit être très soigneusement clarifiée. Nous n’avons absolument rien à cacher ici, donc toute la période jusqu’à l’heure actuelle doit être vérifiée », a déclaré Morawiecki.

Mais de nombreux critiques de l’opposition craignent une chasse aux sorcières contre eux-mêmes, en particulier après que le législateur de droite Janusz Kowalski a admis qu’il espérait que « le résultat des travaux de la commission amènera Donald Tusk devant le Tribunal d’État ».

Le porte-parole du Parti populaire polonais d’opposition, Milosz Motyka, a déclaré « ce n’est qu’un fouet contre l’opposition sur la base d’accusations inventées ».

Si le projet de loi y est adopté, il reviendra au président Andrzej Duda, qui a le pouvoir de le signer ou de le rejeter.

Vanessa Gera, L’Associated Press