Le parti au pouvoir grec suspend l’eurodéputé dans l’attente d’une enquête

ATHÈNES, Grèce (AP) – Le parti de centre-droit au pouvoir en Grèce, la Nouvelle Démocratie, a suspendu l’un de ses membres du Parlement européen du parti, en attendant le résultat d’une enquête des autorités européennes sur le paiement d’un assistant.

La Nouvelle Démocratie a déclaré vendredi dans un communiqué que la suspension avait été ordonnée par le chef du parti et Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Il a déclaré que tant que la suspension est en place, Maria Spyraki ne sera pas candidate parlementaire pour le parti lors des prochaines élections générales, qui doivent se tenir au premier semestre de l’année prochaine.

Jeudi, le Parquet européen a demandé la levée de l’immunité de Spyraki, ainsi que de l’une des anciennes vice-présidentes du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili.

“Sur la base d’un rapport d’enquête reçu de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), il existe un soupçon de fraude préjudiciable au budget de l’UE, en ce qui concerne la gestion de l’indemnité parlementaire, et en particulier concernant la rémunération des assistants parlementaires accrédités “, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Kaili, du parti socialiste grec PASOK, est l’une des quatre personnes accusées en Belgique de corruption, de participation à un groupe criminel et de blanchiment d’argent dans un scandale de corruption dans lequel le Qatar est soupçonné d’avoir tenté d’acheter de l’influence politique avec de l’argent et des cadeaux. Elle a été arrêtée et est en garde à vue dans l’attente d’une audience le 22 décembre à Bruxelles.

Son partenaire Francesco Giorgi, qui est conseiller parlementaire, a également été arrêté et inculpé. Les législateurs européens ont mis fin au mandat de Kaili cette semaine.

L’enquête contre Spyraki n’est pas liée au scandale du Qatar.

Dans une déclaration aux médias grecs jeudi, Spyraki a déclaré qu’elle était “heureuse d’accepter” la demande de levée de son immunité “afin de préciser que je n’ai pas un seul euro de différence avec le Parlement européen”.

Elle a déclaré que le problème concernait l’indemnité d’un ancien collègue qui avait rencontré de graves problèmes personnels et avait été absent de certaines réunions du Parlement européen.

“Je n’ai rien à voir avec le Qatargate, je n’ai rien à voir avec une autre affaire”, a-t-elle déclaré.

The Associated Press