Le parti au pouvoir en Pologne publie un plan de guerre top secret comme coup de campagne – POLITICO

VARSOVIE — Le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne a déclenché une tempête sécuritaire en publiant des parties d’un plan de défense top secret dans le cadre d’un spot de campagne visant à discréditer l’opposition à l’approche des élections générales du 15 octobre.

« Attention! Le gouvernement Tusk était prêt à céder la moitié du pays en cas de guerre», a déclaré le ministre de la Défense Mariusz Błaszczak dans un communiqué. vidéo publié par le PiS sur les réseaux sociaux le 17 septembre — le 84ème anniversaire de l’attaque de la Pologne par l’Union soviétique en 1939.

Le ministre faisait référence à un plan de défense stratégique de 2011 préparé par l’ancien gouvernement du Premier ministre de l’époque, Donald Tusk. L’ancien président du Conseil européen est désormais à la tête de l’alliance de la Coalition civique qui tente d’empêcher le PiS de remporter un troisième mandat consécutif sans précédent.

« Le plan supposait (…) que la Pologne ne pourrait se défendre que pendant deux semaines et que l’ennemi atteindrait la rive droite de la Vistule au bout de sept jours », a déclaré Błaszczak dans la vidéo.

Ses propos étaient accompagnés d’images de ce qui apparaissait comme des extraits du plan, sa couverture – également présente dans la vidéo – portant la marque « top secret », désormais barrée.

« Le plan le montre clairement : Lublin, Rzeszów ou Łomża auraient pu être la Bucha polonaise », a également déclaré le ministre, faisant référence aux villes de l’est de la Pologne et à la ville ukrainienne où les troupes russes ont massacré l’année dernière des centaines de civils.

La publicité est conçue pour renforcer le soutien du PiS dans l’est du pays – son cœur traditionnel – en montrant que les libéraux du parti de Tusk ne se soucient pas d’eux. L’objectif est également de changer le discours après une semaine désastreuse pour le PiS, qui a vu le parti se démener pour éviter les questions sur un prétendu réseau de visas contre pots-de-vin au sein du ministère des Affaires étrangères.

Pas très secret

Même si le plan de défense n’est pas d’actualité, la publication de certains de ses contenus a provoqué un tollé parmi les hauts généraux qui étaient en service actif sous les administrations précédant le PiS. Ils ont noté que les projets de repli sur des lignes plus défensives font partie intégrante de la doctrine militaire.

« La publication d’un tel document mine une fois de plus la confiance que nous accordons à nos alliés. Cela prouve que nous sommes capables de tout, que nous pouvons trahir les secrets les plus profonds de la Pologne et de l’OTAN », a déclaré le général à la retraite Waldemar Skrzypczak. dit le site d’information Wirtualna Polska.

« Quelqu’un pense-t-il que l’OTAN s’en remettra tout simplement ? Ils peuvent désormais craindre que davantage de documents sur les activités de l’Alliance soient divulgués », a ajouté le général.

Mirosław Różański, ancien chef d’état-major interarmées polonais et désormais candidat de l’opposition à la chambre haute du Sénat, a dénoncé Błaszczak, en disant: « La guerre n’est pas un pique-nique ni un spectacle, il faut savoir la faire. »

Un autre général à la retraite, Stanisław Koziej, dit que les plans militaires sont nés en 2009, lorsque le président de la Pologne était Lech Kaczyński, le frère jumeau du chef du PiS Jarosław Kaczynski, et ont été préparés sur la base de documents publiés par le gouvernement de Jarosław Kaczyński lorsqu’il était Premier ministre en 2007.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DE POLOGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

L’ancien ministre de la Défense de Tusk et actuel membre du Parlement européen, Radosław Sikorski, a déclaré que le PiS manipulait l’opinion publique en mettant en avant un seul scénario d’un plan militaire plus large en cas d’invasion russe.

« Le fait que l’armée ait des plans d’urgence pour chaque circonstance et situation est une bonne chose, pas une mauvaise chose », a déclaré Sikorski. dit lundi sur le site d’information gazeta.pl. Il a ajouté qu’il était « scandaleux » de révéler ce plan car il n’y a qu’un nombre limité de positions défendables en Pologne et que la stratégie a donc toujours une valeur en matière de renseignement pour Moscou.

Coalition civique dit s’il remporte les élections, il déférera Błaszczak devant le Tribunal d’État, un tribunal utilisé pour juger les plus hauts fonctionnaires du pays.

Mais Błaszczak ne s’est pas excusé de toute cette agitation, tweeter que le parti de Tusk « est mécontent du fait que nous ayons révélé son projet de livrer la moitié de la Pologne à l’ennemi. Les Polonais ont le droit de savoir quel sort vous leur prépariez ! En cas de conflit, l’armée polonaise est censée se battre pour chaque mètre de notre territoire et pour chaque vie humaine.»

Jarosław Kaczyński claqué le plan comme « un grand scandale qui devrait faire l’objet d’une enquête selon les méthodes prévues par le système judiciaire ».

Le PiS a fait de la sécurité et de la défense nationale la pierre angulaire de sa stratégie de réélection.

Les dépenses de défense devraient représenter 3,9 % du PIB cette année, l’une des plus élevées de l’OTAN. La Pologne a intensifié ses achats d’armes, dépensant des milliards en chars, roquettes, artillerie, avions et hélicoptères aux États-Unis et en Corée du Sud, et renforçant ses industries nationales. Le gouvernement souhaite également plus que doubler les effectifs militaires, pour les porter à quelque 250 000 hommes contre 120 000 actuellement.

La Pologne a envoyé la plupart de ses chars et chasseurs à réaction de l’ère soviétique en Ukraine et constitue une plaque tournante de transit cruciale pour les armes du reste du monde à destination de l’Ukraine.

Le PiS est en tête dans le sondage POLITICO, avec 37 pour cent de soutien, tandis que la Coalition civique est à la traîne avec 30 pour cent. Si tel est le cas, aucun des deux partis ne remportera suffisamment de sièges pour gouverner sans partenaires de coalition.